¡Atención consumidores! Mercado de Marisco y San Felipe Neri cerrarán el 5 de enero

La Alcaldía de Panamá informó que el Mercado San Felipe Neri y el Mercado de Mariscos permanecerán cerrados durante todo el día de este lunes 5 de enero de 2026, debido a labores de limpieza profunda.

La suspensión temporal de actividades forma parte del programa mensual de hidrolavado, desinfección y fumigación que ejecuta la Dirección de Mercados Municipales en los centros de expendio de alimentos bajo su administración, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de higiene y salubridad.

Ambas instalaciones reabrirán el martes 6 de enero en sus horarios regulares. El Mercado San Felipe Neri atenderá al público de 5:00 a.m. a 4:00 p.m.

Por su parte, el Mercado de Mariscos operará de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. para clientes minoristas; de 2:00 a.m. a 10:00 a.m. para mayoristas; y el área de restaurantes recibirá a sus clientes de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.