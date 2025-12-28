  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

¡Atención consumidores! Mercado de Marisco y San Felipe Neri cerrarán el 5 de enero

Los Mercados San Felipe Neri y de Mariscos cerrarán por limpieza profunda
Los Mercados San Felipe Neri y de Mariscos cerrarán por limpieza profunda Alcaldía de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/12/2025 13:49
La suspensión temporal de actividades forma parte del programa mensual de mantenimiento

La Alcaldía de Panamá informó que el Mercado San Felipe Neri y el Mercado de Mariscos permanecerán cerrados durante todo el día de este lunes 5 de enero de 2026, debido a labores de limpieza profunda.

La suspensión temporal de actividades forma parte del programa mensual de hidrolavado, desinfección y fumigación que ejecuta la Dirección de Mercados Municipales en los centros de expendio de alimentos bajo su administración, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de higiene y salubridad.

Ambas instalaciones reabrirán el martes 6 de enero en sus horarios regulares. El Mercado San Felipe Neri atenderá al público de 5:00 a.m. a 4:00 p.m.

Por su parte, el Mercado de Mariscos operará de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. para clientes minoristas; de 2:00 a.m. a 10:00 a.m. para mayoristas; y el área de restaurantes recibirá a sus clientes de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

VIDEOS
Lo Nuevo