Autoridad de Pasaportes de Panamá extiende horarios, ¿en qué sedes?

Ante la proximidad de las celebraciones por los días patrios, la <b><a href="/tag/-/meta/apap-autoridad-de-pasaportes-de-panama">Autoridad de Pasaportes de Panamá (APAP)</a></b> ha anunciado un <b>horario especial y extendido</b> de atención al público. Esta medida se implementará desde el próximo <b>lunes 27 hasta el viernes 31 de octubre de 2025</b>, buscando facilitar a la ciudadanía la realización de sus trámites antes del inicio de las fiestas de noviembre.<b>El horario especial aplicará principalmente en la Sede Central y algunas oficinas regionales</b>, permitiendo a los usuarios realizar sus gestiones con mayor amplitud de tiempo.En la <b>Sede Central</b>, ubicada en Vía España, la jornada se extenderá de la siguiente manera:El horario para trámites de pasaporte por <b>primera vez, renovación y exprés</b> será de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.La <b>entrega de pasaportes</b> se realizará en un horario de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.De igual forma, se ha ajustado la atención en tres sedes regionales clave: <b>- Panamá Oeste</b> (Anclas Mall)<b>- Panamá Este</b> (Aeropuerto Internacional de Tocumen, Terminal 1)- Sede provincial de <b>Chiriquí</b>En estos puntos, tanto el trámite como la entrega de pasaportes se efectuarán de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.La Autoridad de Pasaportes puntualizó en su comunicado que, en las demás sedes provinciales del país, el horario de atención se mantendrá de forma regular. La institución agradece la atención y comprensión del público ante esta modificación temporal.