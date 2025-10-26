Autoridad de Pasaportes de Panamá extiende horarios, ¿en qué sedes?

Ante la proximidad de las celebraciones por los días patrios, la Autoridad de Pasaportes de Panamá (APAP) ha anunciado un horario especial y extendido de atención al público. Esta medida se implementará desde el próximo lunes 27 hasta el viernes 31 de octubre de 2025, buscando facilitar a la ciudadanía la realización de sus trámites antes del inicio de las fiestas de noviembre.

El horario especial aplicará principalmente en la Sede Central y algunas oficinas regionales, permitiendo a los usuarios realizar sus gestiones con mayor amplitud de tiempo.

En la Sede Central, ubicada en Vía España, la jornada se extenderá de la siguiente manera:

El horario para trámites de pasaporte por primera vez, renovación y exprés será de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

La entrega de pasaportes se realizará en un horario de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

De igual forma, se ha ajustado la atención en tres sedes regionales clave:

- Panamá Oeste (Anclas Mall)

- Panamá Este (Aeropuerto Internacional de Tocumen, Terminal 1)

- Sede provincial de Chiriquí

En estos puntos, tanto el trámite como la entrega de pasaportes se efectuarán de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

La Autoridad de Pasaportes puntualizó en su comunicado que, en las demás sedes provinciales del país, el horario de atención se mantendrá de forma regular. La institución agradece la atención y comprensión del público ante esta modificación temporal.