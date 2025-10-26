Brecha salarial de género en Centroamérica: un desafío pendiente

La brecha salarial de género es uno de los principales desafíos que enfrentan las empresas centroamericanas en materia de inclusión laboral. Según el Ranking Aequales 2025, las mujeres en la región ganan en promedio un 10.5 % menos que los hombres, y en más de una cuarta parte de las empresas, la diferencia supera el 15 % en niveles de liderazgo.

Aunque las empresas centroamericanas han avanzado en representación femenina y protocolos básicos, la falta de transparencia y la limitada capacidad de ejecución siguen siendo obstáculos importantes para cerrar la brecha salarial y promover la inclusión laboral.

El Ranking Aequales 2025 evaluó a más de 500 organizaciones en 18 países de América Latina, incluyendo Centroamérica y República Dominicana. Los resultados muestran que las empresas que lideran la inclusión laboral son aquellas que han implementado políticas y prácticas inclusivas, como Ricoh Centroamérica, Diageo Panamá y Merck Panamá.

Sin embargo, la brecha salarial y la falta de transparencia siguen siendo desafíos importantes para la región.