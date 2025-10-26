Brecha salarial de género en Centroamérica: un desafío pendiente

Entre los beneficios destacan cuatro puntos: 1. Mejorar la productividad y la eficiencia, 2. Aumentar la satisfacción laboral y la retención de talentos, 3. Fomentar la innovación y la creatividad, y 4. Mejorar la reputación y la imagen de la empresa.En tanto, recomiendan que las empresas pueden implementar políticas y prácticas inclusivas, promover la transparencia y la rendición de cuentas, capacitar a los empleados en diversidad e inclusión y fomentar la igualdad de género en el lugar de trabajo.En resumen los negcios al priorizar la inclusión laboral, las empresas centroamericanas pueden mejorar su productividad, reputación y competitividad, y contribuir a cerrar la brecha salarial y promover la igualdad de género en la región.