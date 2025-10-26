Parque Volcán Barú: cierran ruta ‘Los Llanos-Paso Ancho’ por deslizamientos

<a href="/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente">El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente)</a> anunció el cierre temporal de la ruta '<b>Los Llanos–Paso Ancho'</b> dentro del <a href="/tag/-/meta/pnvb-parque-nacional-volcan-baru"><b>Parque Nacional Volcán Barú</b> (PNVB)</a>,<b> luego de las fuertes lluvias que provocaron caídas de árboles y deslizamientos de tierra en el área protegida.</b>La medida busca proteger la seguridad de los visitantes, mientras equipos técnicos y guardaparques realizan labores de limpieza, evaluación y corrección de los daños ocasionados por las condiciones climáticas recientes.<b>MiAmbiente informó que el resto de los accesos al parque permanecen abiertos, </b>y exhortó a los turistas a no ingresar por rutas no autorizadas y seguir las recomendaciones del personal del parque.