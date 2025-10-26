  1. Inicio
Parque Volcán Barú: cierran ruta ‘Los Llanos-Paso Ancho’ por deslizamientos

MiAmbiente informó que el resto de los accesos al parque permanecen abiertos
Por
Deborah Peña
  • 26/10/2025 13:56
Técnicos y guardaparques realizan corrección de los daños ocasionados por el clima

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció el cierre temporal de la ruta “Los Llanos–Paso Ancho” dentro del Parque Nacional Volcán Barú (PNVB), luego de las fuertes lluvias que provocaron caídas de árboles y deslizamientos de tierra en el área protegida.

La medida busca proteger la seguridad de los visitantes, mientras equipos técnicos y guardaparques realizan labores de limpieza, evaluación y corrección de los daños ocasionados por las condiciones climáticas recientes.

MiAmbiente informó que el resto de los accesos al parque permanecen abiertos, y exhortó a los turistas a no ingresar por rutas no autorizadas y seguir las recomendaciones del personal del parque.

Estas acciones son preventivas y temporales, hasta que la zona sea segura nuevamente para los visitantes.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales del Ministerio para conocer la fecha de reapertura del sendero afectado.

El Parque Nacional Volcán Barú, uno de los destinos naturales más visitados de Panamá, es hogar de una amplia biodiversidad y ofrece vistas panorámicas únicas desde el punto más alto del país.

