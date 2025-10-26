  1. Inicio
En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del domingo 26 de octubre de 2025

Redacción
  • 26/10/2025 15:09
El sorteo dominical corresponde al 26 de octubre de 2025 de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá.

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este domingo 26 de octubre de 2025, el sorteo ordinario dominical No. 5522.

El sorteo de esta tarde es realizado en conmemoración del Día del Relacionista Público, por parte de la Asociación de Profesionales de Relaciones Públicas de Panamá (Apreppa).

Te compartimos los números ganadores:

Primer Premio - 9376

Letras - DCCD

Serie - 14

Folio - 11

Segundo Premio - 8053

Tercer Premio - 8505

¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los domingos. Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

