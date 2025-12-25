  1. Inicio
PANAMÁ

Calendario del Seguro: conozca los pagos de la primera quincena de enero 2026 para jubilados y pensionados

La Caja de Seguro Social confirma calendario de pagos para jubilados y pensionados de enero 2026
La Caja de Seguro Social confirma calendario de pagos para jubilados y pensionados de enero 2026 CSS
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/12/2025 12:01
El calendario de pagos para jubilados y pensionados de enero 2026 ya fue definido por la Caja de Seguro Social.

Los jubilados y pensionados de Panamá comenzarán a recibir la primera quincena de pagos correspondientes al mes de enero de 2026 a partir de la segunda semana del mes, según el calendario oficial de la Caja de Seguro Social (CSS).

De acuerdo con la programación establecida, los beneficiarios que cobran mediante transferencia bancaria (ACH) recibirán sus pagos el lunes 5 de enero de 2026, mientras que quienes reciben el dinero a través de cheque podrán retirarlo el martes 6 de enero de 2026 en los puntos habilitados.

Estas son las fechas de pago de la segunda quincena de enero 2026

En cuanto a la segunda quincena de enero de 2026, las autoridades informaron que los pagos para quienes cobran por ACH se efectuarán desde el martes 20 de enero, y los jubilados y pensionados que reciben cheques físicos podrán hacer efectivo su cobro el miércoles 21 de enero en los lugares de pago establecidos.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios verificar las fechas y métodos de cobro para evitar contratiempos y acudir con anticipación a los puntos de pago asignados.

