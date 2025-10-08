Calendario escolar 2025: estos son los días sin clases por Fiestas Patrias

El calendario escolar del Ministerio de Educación (MEDUCA) establece que las fechas claves del año lectivo 2025, además se ha dado a conocer los días en los que no habrá clases por las celebraciones de fiestas patrias.

Según establece estos días no habrá clases a nivel nacional:

- Lunes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

- Martes 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios

-Miércoles 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia

-Lunes 10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos

-Martes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España