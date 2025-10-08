Calendario escolar 2025: estos son los días sin clases por Fiestas Patrias

El calendario escolar del <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (MEDUCA)</a></b> establece que las fechas claves del año lectivo 2025, además se ha dado a conocer los días en los que no habrá clases por las celebraciones de <b><a href="/tag/-/meta/fiestas-patrias">fiestas patrias</a></b>.Según establece estos días no habrá clases a nivel nacional:<b>- Lunes 3 de noviembre:</b> Separación de Panamá de Colombia<b>- Martes 4 de noviembre:</b> Día de los Símbolos Patrios<b>-Miércoles 5 de noviembre:</b> Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia<b>-Lunes 10 de noviembre:</b> Grito de Independencia de la Villa de Los Santos<b>-Martes 28 de noviembre:</b> Independencia de Panamá de España