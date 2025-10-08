  1. Inicio
PANAMÁ

Calendario escolar 2025: estos son los días sin clases por Fiestas Patrias

Estas son las fechas de noviembre en las que no habrá clases, según el calendario del MEDUCA.
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/10/2025 07:04
Conozca las fechas en las que no habrá clases por las celebraciones patrias en Panamá.

El calendario escolar del Ministerio de Educación (MEDUCA) establece que las fechas claves del año lectivo 2025, además se ha dado a conocer los días en los que no habrá clases por las celebraciones de fiestas patrias.

Según establece estos días no habrá clases a nivel nacional:

- Lunes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

- Martes 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios

-Miércoles 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia

-Lunes 10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos

-Martes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España

Conoce las fechas clave y días libres para el mes de diciembre

Para diciembre, el calendario oficial del MEDUCA indica que el tercer trimestre escolar culmina el 19 de diciembre. El único día libre en este mes será el 8 de diciembre, en conmemoración del Día de las Madres en Panamá.

Asimismo, del 22 al 30 de diciembre se llevará a cabo el periodo de balance y graduaciones, durante el cual se realizarán actividades de cierre de año académico en las escuelas del país.

