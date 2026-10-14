Clima en Panamá: estas son las zonas donde se esperan lluvias este miércoles 14 de octubre

Se prevén lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido a una vaguada monzónica sobre el Pacífico y sistemas de bajas presiones en el Caribe, según el pronóstico oficial de condiciones atmosféricas para el territorio nacional emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) este miércoles 14 de octubre.

Durante la madrugada y la mañana de este período, la vertiente del Caribe registrará cielos parcialmente nublados sin precipitaciones significativas, mientras que en la vertiente del Pacífico se manifestarán aguaceros aislados en sectores del golfo de Chiriquí, el sur de Veraguas, el sur de Azuero, las cordilleras de Panamá Este y Darién, además del golfo de Panamá.

Posteriormente, en horas de la tarde y la noche, el panorama meteorológico cambiará drásticamente con episodios nubosos, lluvias intermitentes, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento que afectarán diversas comarcas y provincias de ambas vertientes del istmo.

En cuanto al Caribe, la tarde y la noche traerán nubosidad persistente acompañada de aguaceros aislados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Simultáneamente, en el Pacífico se intensificarán los episodios nubosos con precipitaciones dispersas, actividad eléctrica y vientos acelerados en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, el golfo de Panamá, Darién, el sur de Azuero, el sur de Veraguas y la provincia de Chiriquí.

Respecto a los valores térmicos, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12 y 25 grados C°, en tanto que las máximas rondarán desde los 28 hasta los 33 grados Celsius en todo el país.

Los flujos de viento soplarán desde el sur-sureste en la mañana sobre el Caribe y del noroeste en el Pacífico, rotando hacia componentes este-noreste y sur respectivamente durante la tarde, mientras que las condiciones marítimas se mantendrán favorables con olas estables y radiación ultravioleta entre alta y muy alta en horas vespertinas.