Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 11 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este jueves 11 de junio se esperan condiciones variables en el territorio nacional, con aguaceros dispersos en sectores del Caribe y lluvias aisladas durante la tarde en áreas montañosas del país.

De acuerdo con el pronóstico, en la vertiente del Caribe se registrarán durante la madrugada aguaceros dispersos acompañados de actividad eléctrica en el sector marítimo occidental, con incursión hacia Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas. También se prevén lluvias aisladas en las costas del resto de la vertiente.

Estas condiciones podrían mantenerse durante las primeras horas de la mañana, aunque con una disminución gradual de las precipitaciones. Para la tarde y la noche, se esperan aguaceros aislados, algunos de ellos puntualmente fuertes y con descargas eléctricas, especialmente en zonas montañosas de Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe-Buglé.

En la vertiente del Pacífico predominará un cielo con poca nubosidad a parcialmente nublado durante la madrugada, la mañana y la noche. Sin embargo, en horas de la tarde podrían desarrollarse aguaceros aislados, localmente fuertes y acompañados de tormentas eléctricas, en sectores montañosos de Chiriquí, Panamá Norte, Panamá Centro y Darién.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 10 °C y 15 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 21 °C y 26 °C. Por su parte, las máximas alcanzarán entre 30 °C y 34 °C en gran parte del territorio nacional, y entre 22 °C y 26 °C en áreas elevadas.

El IMHPA también advirtió sobre índices máximos de radiación ultravioleta (UV-B) entre 9 y 11, considerados de riesgo muy alto a extremo, por lo que recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol y utilizar medidas de protección como bloqueador solar, sombreros y ropa adecuada durante las horas de mayor intensidad solar.