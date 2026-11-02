Clima en Panamá: Prónostico para este lunes 2 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este lunes 2 de noviembre se esperan cielos nublados, lluvias y aguaceros de variada intensidad, acompañados de tormentas eléctricas en distintos sectores del país.

De acuerdo con el pronóstico, en la vertiente del Caribe se prevén aguaceros con tormentas desde la madrugada y durante la mañana, principalmente en el sector marítimo, con incursiones hacia tierra firme en las provincias de Colón y la comarca Guna Yala.

Para la tarde y noche se esperan lluvias y aguaceros dispersos con tormentas a lo largo de esta vertiente, con mayor probabilidad de precipitaciones significativas en Colón, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé.

En el Pacífico, durante la madrugada y mañana se pronostican aguaceros con tormentas en el sector marítimo, con posibilidad de desplazarse hacia Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé y la península de Azuero.

El IMHPA prevé que durante la tarde se registren aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Chiriquí. En el resto de la vertiente se esperan precipitaciones de menor intensidad.

Para la noche persistirán los aguaceros en Chiriquí, mientras que en otras áreas del Pacífico podrían presentarse lluvias dispersas y aisladas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 14 °C y 24 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 27 °C y 30 °C.