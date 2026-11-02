Mulino sancionará el Presupuesto General del Estado para 2027: ‘Se va a firmar igual’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que este lunes 2 de noviembre sancionará el proyecto de ley 644, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, aprobado por la Asamblea Nacional en tercer debate el pasado viernes 30 de octubre.

El documento establece un presupuesto de $35,111.7 millones, monto que se mantiene pese a las modificaciones incorporadas durante el proceso de discusión legislativa.

“Lo voy a firmar, ya yo no estoy para estar preguntando, yo lo devolví con algunas observaciones y con los diputados y con los viejitos hablamos, así que yo espero que esté todo ahí y para adelante, vamos a firmarlo mañana”, manifestó Mulino.

El mandatario defendió la necesidad de agilizar los procedimientos para atender determinadas situaciones, aunque reconoció que estos mecanismos deben estar acompañados de controles.

“Se va a firmar igual, se va a firmar (...) en estas eventualidades, que gracias a Dios no son muchas, se necesita agilidad, la burocracia tranca toda la ayuda, se necesita agilidad, pero que también esa agilidad vaya acompañada de transparencia y de control por parte del señor Contralor de la República”, dijo.

El trámite legislativo concluyó con la incorporación de una reforma que relaja las reglas de la Ley de Contrataciones Públicas para diversas instituciones gubernamentales.

Durante la discusión de la iniciativa, los diputados Benicio Robinson, Manuel Cohen y Luis Eduardo Camacho presentaron una modificación al artículo 370 del proyecto. La propuesta exceptúa a ministerios y empresas públicas de la aplicación de la legislación ordinaria de contrataciones en la adquisición de servicios técnicos, repuestos y equipos cuando el monto sea inferior a $1 millón.

La excepción aplica en situaciones fortuitas, de urgencia o por circunstancias de interés público con atención prioritaria. Entre las entidades beneficiadas figuran el Metro de Panamá, S.A., el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

De igual forma, la disposición abarca a los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno cuando atiendan asuntos de interés general relacionados con derechos poblacionales.