Panamá supera las 1,100 réplicas tras el terremoto del 9 de octubre

Desde el terremoto registrado el pasado 9 de octubre en Panamá, se han contabilizado más de 1,152 réplicas, de acuerdo con cifras del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP). Aunque estos movimientos telúricos continúan, su magnitud ha mostrado una tendencia a disminuir, mientras que su frecuencia también se reduce progresivamente.
Así lo explicó Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias en una entrevista para Telemetro Reporta, quien señaló que este comportamiento corresponde al proceso de reacomodo del sistema de fallas y es similar al observado en otros eventos sísmicos de gran magnitud.
“Están disminuyendo en magnitud, que no quita que de vez en cuando haya un sismo de magnitud entre el rango de 5, pero generalmente el conjunto sigue disminuyendo en magnitudes de 4 al rango de 3, y cada vez más esporádicas”, explicó Luque.
No obstante, el especialista indicó que las réplicas podrían prolongarse durante aproximadamente dos meses o incluso más, dependiendo de la evolución de la actividad sísmica.
Una de las réplicas más recientes se registró el sábado a las 10:50 a. m., con una magnitud de 5.9 y una profundidad de tres kilómetros, al noreste de Tonosí. El movimiento fue percibido en provincias centrales y provocó evacuaciones en edificios de la ciudad de Panamá.
Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su esperanza de que las réplicas del sismo registrado el sábado 31 de octubre en Tonosí, provincia de Los Santos, no alcancen la misma intensidad del movimiento telúrico anterior.
”Sí que no lo sentí, pero sí me dijeron que fue muy fuerte”, manifestó este domingo 1 de noviembre, durante la celebración del Día del Niño en el Parque Omar.
Mulino señaló que, según la información disponible, se espera que continúe la actividad sísmica, aunque expresó su deseo de que los próximos movimientos no sean tan fuertes como el registrado el día anterior.
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