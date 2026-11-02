Panamá supera las 1,100 réplicas tras el terremoto del 9 de octubre

Desde el terremoto registrado el pasado 9 de octubre en Panamá, se han contabilizado más de 1,152 réplicas, de acuerdo con cifras del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP). Aunque estos movimientos telúricos continúan, su magnitud ha mostrado una tendencia a disminuir, mientras que su frecuencia también se reduce progresivamente.

Así lo explicó Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias en una entrevista para Telemetro Reporta, quien señaló que este comportamiento corresponde al proceso de reacomodo del sistema de fallas y es similar al observado en otros eventos sísmicos de gran magnitud.

“Están disminuyendo en magnitud, que no quita que de vez en cuando haya un sismo de magnitud entre el rango de 5, pero generalmente el conjunto sigue disminuyendo en magnitudes de 4 al rango de 3, y cada vez más esporádicas”, explicó Luque.