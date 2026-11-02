Actos conmemorativos por el Día de los Difuntos

Las conmemoraciones por el Día de los Difuntos de este lunes 2 de noviembre iniciaron a las 8:00 am con los actos protocolares de la colocación de ofrenda Floral ante el mausoleo del Dr. Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República, por el Presidente José Raúl Mulino.

Asimismo, de la colocación de la ofenda floral ante el mausoleo de los soldados de la independencia por el presidente José Raúl Mulino, Mayer Mizrachi Matalon, alcalde del Distrito de Panamá y Dorindo Vega Moreno, presidente del Consejo Municipal de Panamá.