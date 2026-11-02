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Homenaje

Actos conmemorativos por el Día de los Difuntos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, realiza colocación de ofrenda Floral ante el mausoleo del Dr. Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, realiza colocación de ofrenda Floral ante el mausoleo del Dr. Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 02/11/2026 09:00
El Gobierno rinde tributo y honor a los próceres de la Patria y Fundadores de La Nación desde el Cementerio de Amador.

Las conmemoraciones por el Día de los Difuntos de este lunes 2 de noviembre iniciaron a las 8:00 am con los actos protocolares de la colocación de ofrenda Floral ante el mausoleo del Dr. Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República, por el Presidente José Raúl Mulino.

Asimismo, de la colocación de la ofenda floral ante el mausoleo de los soldados de la independencia por el presidente José Raúl Mulino, Mayer Mizrachi Matalon, alcalde del Distrito de Panamá y Dorindo Vega Moreno, presidente del Consejo Municipal de Panamá.

Las autoridades locales y del Gobierno Central estuvieron presentes.
Las autoridades locales y del Gobierno Central estuvieron presentes. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Los actos se realizaron en el Cementerio de Amador.
Los actos se realizaron en el Cementerio de Amador. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El orador Julio Linares Franco llamó a la tolerancia y a reflexionar sobre las raíces de la nacionalidad panameña.

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