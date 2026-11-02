Mulino encabeza homenaje a los difuntos en el Cementerio Amador; Linares llama a la tolerancia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este lunes 2 de noviembre los actos protocolares por el Día de los Difuntos en el Cementerio Amador, durante una jornada en la que el orador Julio Linares Franco llamó a la tolerancia y a reflexionar sobre las raíces de la nacionalidad panameña.

La ceremonia ante el mausoleo del doctor Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República, incluyó la colocación de una ofrenda floral por parte del mandatario, acompañado por la guardia de honor del Servicio de Protección Institucional (SPI).

En su intervención, Linares Franco vinculó el homenaje a quienes contribuyeron a la formación del país con los desafíos de la convivencia democrática.

“La democracia es el debate de las ideas y la tolerancia es el respeto a pensar diferente”, expresó al iniciar su discurso ante el presidente, autoridades del Gobierno y representantes municipales.

El orador sostuvo que la conmemoración debía servir como una pausa frente a las diferencias entre los panameños y como una oportunidad para profundizar en el conocimiento de la historia nacional.

“Hoy hacemos un alto a las disparidades que podamos tener porque si algo debe unir a los panameños es ese valor trascendental que se traduce en el profundo apego y estudio de la panameñidad”, manifestó.