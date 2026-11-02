Mulino encabeza homenaje a los difuntos en el Cementerio Amador; Linares llama a la tolerancia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este lunes 2 de noviembre los actos protocolares por el Día de los Difuntos en el Cementerio Amador, durante una jornada en la que el orador Julio Linares Franco llamó a la tolerancia y a reflexionar sobre las raíces de la nacionalidad panameña.
La ceremonia ante el mausoleo del doctor Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República, incluyó la colocación de una ofrenda floral por parte del mandatario, acompañado por la guardia de honor del Servicio de Protección Institucional (SPI).
En su intervención, Linares Franco vinculó el homenaje a quienes contribuyeron a la formación del país con los desafíos de la convivencia democrática.
“La democracia es el debate de las ideas y la tolerancia es el respeto a pensar diferente”, expresó al iniciar su discurso ante el presidente, autoridades del Gobierno y representantes municipales.
El orador sostuvo que la conmemoración debía servir como una pausa frente a las diferencias entre los panameños y como una oportunidad para profundizar en el conocimiento de la historia nacional.
“Hoy hacemos un alto a las disparidades que podamos tener porque si algo debe unir a los panameños es ese valor trascendental que se traduce en el profundo apego y estudio de la panameñidad”, manifestó.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por La Estrella de Panamá (@laestrellaonline)
Una publicación compartida por La Estrella de Panamá (@laestrellaonline)
Durante su discurso, Linares Franco también planteó una lectura crítica del presente y exhortó a aprovechar la fecha para examinar los fundamentos de la nación.
“Y desde el Panamá de hoy, sacudido en su entorno político y sometido a los vaivenes de una frágil institucionalidad, debemos meditar en momentos como este para entender nuestras raíces nacionalistas, como también el fundamento de nuestra nacionalidad”, señaló.
Su intervención incluyó un recorrido por las circunstancias históricas del istmo y el papel de su posición geográfica en el interés de las grandes potencias.
En ese contexto, mencionó el Tratado Mallarino-Bidlack de 1846, la fiebre del oro de California, el Tratado Clayton-Bulwer de 1850 y la culminación del ferrocarril transístmico en 1855, como parte de los acontecimientos que marcaron la trayectoria del territorio panameño.
La intervención tuvo además un componente personal. El orador recordó al excanciller Julio Ernesto Linares Gutiérrez y la relación de trabajo que mantuvo con Mulino en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre principios de 1990 y finales de 1993.
Linares Franco agradeció las expresiones públicas de recuerdo del mandatario hacia el excanciller y explicó que ese vínculo influyó en su decisión de aceptar la invitación para pronunciar las palabras de la romería.
La agenda oficial de la jornada también contempló una ofrenda floral ante el mausoleo de los soldados de la independencia, con la participación de Mulino, el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, y el presidente del Consejo Municipal, Dorindo Vega Moreno.
Para ese segmento se programaron las palabras de Meyvis Yassiel Barrios Mata, oradora designada por el Consejo Municipal, y la interpretación del Himno Nacional por la Banda Republicana, dirigida por Dimas Rodríguez.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...