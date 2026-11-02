Mayer Mizrachi anuncia posible entrega de 100 viviendas nuevas para los afectados del terremoto

El Alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, adelantó que se prevé la entrega de otras 100 viviendas nuevas para diciembre, como parte de los programas de apoyo que desarrolla el Municipio de Panamá para los afectados del terremoto del pasado 9 de octubre.

En declaraciones a medios, en los actos conmemorativos del Día de los Difuntos, el alcalde señaló la posibilidad de realizar una recaudación durante las festividades navideñas para poder ampliar el alcanze del proyecto.

“Estamos buscando la manera de que se sientan escuchados, eso es muy importante, que no se sientan olvidados. Algo me dice que quizás nos tocará quizás para Navidad, con motivos de Navidad, hacer otra movida de levantamiento de fondos de donación”, dijo.