Mayer Mizrachi anuncia posible entrega de 100 viviendas nuevas para los afectados del terremoto

El Alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, adelantó que se prevé la entrega de otras 100 viviendas nuevas para diciembre, como parte de los programas de apoyo que desarrolla el Municipio de Panamá para los afectados del terremoto del pasado 9 de octubre.
En declaraciones a medios, en los actos conmemorativos del Día de los Difuntos, el alcalde señaló la posibilidad de realizar una recaudación durante las festividades navideñas para poder ampliar el alcanze del proyecto.
“Estamos buscando la manera de que se sientan escuchados, eso es muy importante, que no se sientan olvidados. Algo me dice que quizás nos tocará quizás para Navidad, con motivos de Navidad, hacer otra movida de levantamiento de fondos de donación”, dijo.
Mizrachi explicó que todavía existen comunidades y familias que no han recibido atención, pese a las jornadas de apoyo realizadas en las últimas semanas. Mencionó sectores como Pesé, Ocú y Macaracas, donde persisten situaciones que requieren asistencia.
El alcalde señaló que la atención de las comunidades representa un desafío, debido a que los daños no se concentran necesariamente en una sola localidad.
Indicó que puede haber comunidades con la mayoría de sus viviendas en buenas condiciones, pero con algunos hogares afectados que requieren trasladar los esfuerzos de ayuda hacia otros puntos.
Destacó que en una semana se logró recaudar un millón de dólares en donaciones, recursos que permitieron impulsar las iniciativas de asistencia. Ante la cantidad de personas que aún esperan ayuda, no descartó organizar una nueva convocatoria.
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