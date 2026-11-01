Panama Restaurant Weeks 2026: 19 restaurantes rendirán homenaje a la hojaldra

La hojaldra panameña llegará a las mesas de 19 restaurantes del país con una nueva edición de Panama Restaurant Weeks, que se celebrará del 10 al 30 de noviembre. La iniciativa propone reinterpretar uno de los productos más representativos de la cocina panameña mediante platos creativos que combinan tradición, ingredientes nacionales y nuevas técnicas culinarias. En esta edición, los chefs participantes deberán elaborar propuestas que rindan homenaje a la hojaldra o harina panameña, acompañada de una proteína. A su vez, los platos estarán inspirados en recetas panameñas y utilizarán principalmente productos locales, con el propósito de evocar la identidad gastronómica del país. Los especiales tendrán precios de entre $10 y $15 y estarán disponibles exclusivamente para quienes paguen con tarjetas de débito, crédito o prepago Visa. Los precios no incluyen impuestos ni propinas. Los platos podrán consumirse en los restaurantes participantes tanto de la capital como del interior. En la ciudad de Panamá participarán 5inco, Boho Food Town, BBQ Fellas, El Callejón del Casco, El Trapiche, Flavors by Jenny, Kobore, La Nave T’Bierklooster, La Tapa del Coco, Marula, Niba by Hotel Hilton, Oja, Salsipuedes by Hotel Bristol, Tart Pty y The Dinning Room by American Trade Hotel. En el interior se suman Donde La Chomba, en Colón; Criollo by Hotel Buenaventura Golf & Beach Resort y Lucia Coffee House, en Penonomé.

De la tradición a nuevas experiencias gastronómicas

La nueva edición forma parte de una estrategia de promoción gastronómica que ha ganado presencia en Panamá mediante festivales temáticos dedicados a distintos productos y preparaciones. Panama Weeks es una de las plataformas con mayor trayectoria en este ámbito. De acuerdo con un análisis de la industria gastronómica elaborado por el geógrafo Carlos Gordón para la sección Proyecto Ciudad de La Estrella de Panamá y publicado en el mes de septiembre, el primer Pizza Week documentado data de 2019. Desde entonces, la plataforma ha desarrollado iniciativas temáticas prácticamente cada mes del año, vinculando la promoción gastronómica con establecimientos, marcas y consumidores. El formato también ha evolucionado para dar visibilidad a productos con identidad local. Su edición más reciente, Panama Coffee Weeks, celebrada del 15 al 31 de octubre, reunió a más de 60 puntos de venta en distintas zonas del país para promover el café de especialidad panameño. La iniciativa permitió conectar a productores, cafeterías, restaurantes y baristas mediante propuestas especiales que combinaban café nacional con preparaciones dulces y saladas. Esta sucesión de eventos gastronómicos temáticos muestra cómo las plataformas gastronómicas buscan ampliar la exposición de los productos locales y generar nuevas oportunidades de encuentro entre los establecimientos y sus consumidores. El contexto cobra relevancia en un sector que tiene un peso significativo en la economía panameña. Según el análisis de Gordón, las actividades de hoteles y restaurantes aportaron $1,230.08 millones al producto interno bruto de la provincia de Panamá, equivalentes al 2.5 % del total provincial. Además, el sector registró 58,463 trabajadores en 2025, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

Un pasaporte para recorrer los restaurantes