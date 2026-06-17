Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 17 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que este miércoles 17 de junio persistirán las condiciones inestables en gran parte del país, con lluvias, aguaceros y tormentas aisladas, además de un estado de precaución en ambos litorales.

Según el pronóstico, en la vertiente del Caribe se esperan lluvias de variada intensidad durante la madrugada y la mañana, especialmente en la comarca Guna Yala. En horas de la tarde podrían registrarse chubascos aislados en sectores de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, mientras que durante la noche las condiciones tenderán a mejorar.

Para la vertiente del Pacífico, el IMHPA prevé lluvias desde la madrugada en áreas marítimas, el Golfo de Panamá, Darién y la comarca Emberá Wounaan. Durante la tarde se desarrollarán aguaceros acompañados de tormentas aisladas en distintos puntos de la región, con mejoría gradual hacia el final de la jornada.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 22°C y 25°C, mientras que las máximas alcanzarán entre 28°C y 32°C. En zonas montañosas y la Cordillera Central se registrarán temperaturas más frescas, entre 12°C y 23°C.

Además, los índices de radiación UV-B se ubicarán entre niveles moderados y muy altos (5 a 10), por lo que se recomienda a la población tomar medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.