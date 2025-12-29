Coalición Vamos define 10 prioridades clave para el futuro y progreso del país: conoce de qué tratan

La coalición Vamos por Panamá envió este lunes una carta pública al presidente de la República, José Raúl Mulino, en la que advierte que las desigualdades y la pobreza en el país continúan en aumento y reitera la disposición de sus integrantes de trabajar de manera coordinada y transparente en una agenda común que permita avanzar en 10 temas prioritarios para el desarrollo nacional.

“En nombre de la coalición Vamos, reiteramos nuestro compromiso de apoyar e impulsar las acciones que Panamá requiere para reducir la desigualdad y la pobreza, combatir la corrupción y avanzar hacia un país más próspero, justo y con oportunidades para todos”, señala el documento, en el que se subraya que esta postura se mantiene desde el 1 de julio de 2024 y ha sido respaldada con acciones concretas y llamados públicos.

La coalición indicó que Panamá atraviesa un momento decisivo para su cohesión social y su modelo de desarrollo. Citando el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el grupo destacó que el país registra un índice de Gini superior a 0.5, lo que lo ubica como el segundo más desigual de América Latina y el más desigual de Centroamérica.

En la misiva, la Coalición Vamos aclara que, pese a provenir de espacios políticos distintos, se dirige al Ejecutivo con el interés de ser constructivos por el país y de plantear de forma ordenada y transparente una agenda de prioridades nacionales que requieren coordinación institucional y política.

“Creemos que el país necesita menos ambigüedad y más compromisos claros que se traduzcan en acciones y resultados”, enfatiza la carta, en la que también se propone establecer un mecanismo de trabajo serio y transparente, con agenda definida, plazos y responsabilidades, orientado a impulsar reformas estructurales que prioricen el interés nacional.