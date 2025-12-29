Coalición Vamos define 10 prioridades clave para el futuro y progreso del país: conoce de qué tratan

Los 10 temas prioritarios planteados por la coalición Vamos por Panamá: Asegurar que todas las comunidades cuenten con agua potable segura, continua y de calidad.Impulsar una agenda anticorrupción efectiva, tanto a nivel legislativo como en su implementación.Modernizar la carrera diplomática y consular del Estado.Avanzar hacia una carrera administrativa sólida y meritocrática, mediante una reforma integral del marco legal vigente.Fortalecer la recaudación efectiva y combatir la evasión fiscal, como base para la sostenibilidad fiscal.Avanzar en una verdadera reforma de la descentralización, que sirva a las comunidades y evite la discrecionalidad.Impulsar una reforma educativa estructural, considerada una decisión impostergable.Priorizar dentro de la agenda gubernamental la reducción del costo de la energía.Coordinar esfuerzos que permitan reducir el costo de los medicamentos.Consensuar cualquier decisión que se tome en materia minera