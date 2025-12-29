  1. Inicio
PANAMÁ

Coalición Vamos define 10 prioridades clave para el futuro y progreso del país: conoce de qué tratan

Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/12/2026 11:09
La coalición indicó que Panamá atraviesa un momento decisivo para su cohesión social y su modelo de desarrollo

La coalición Vamos por Panamá envió este lunes una carta pública al presidente de la República, José Raúl Mulino, en la que advierte que las desigualdades y la pobreza en el país continúan en aumento y reitera la disposición de sus integrantes de trabajar de manera coordinada y transparente en una agenda común que permita avanzar en 10 temas prioritarios para el desarrollo nacional.

En nombre de la coalición Vamos, reiteramos nuestro compromiso de apoyar e impulsar las acciones que Panamá requiere para reducir la desigualdad y la pobreza, combatir la corrupción y avanzar hacia un país más próspero, justo y con oportunidades para todos”, señala el documento, en el que se subraya que esta postura se mantiene desde el 1 de julio de 2024 y ha sido respaldada con acciones concretas y llamados públicos.

La coalición indicó que Panamá atraviesa un momento decisivo para su cohesión social y su modelo de desarrollo. Citando el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el grupo destacó que el país registra un índice de Gini superior a 0.5, lo que lo ubica como el segundo más desigual de América Latina y el más desigual de Centroamérica.

En la misiva, la Coalición Vamos aclara que, pese a provenir de espacios políticos distintos, se dirige al Ejecutivo con el interés de ser constructivos por el país y de plantear de forma ordenada y transparente una agenda de prioridades nacionales que requieren coordinación institucional y política.

“Creemos que el país necesita menos ambigüedad y más compromisos claros que se traduzcan en acciones y resultados”, enfatiza la carta, en la que también se propone establecer un mecanismo de trabajo serio y transparente, con agenda definida, plazos y responsabilidades, orientado a impulsar reformas estructurales que prioricen el interés nacional.

Coalición Vamos por Panamá presenta 10 temas urgentes para el país

Los 10 temas prioritarios planteados por la coalición Vamos por Panamá:

Asegurar que todas las comunidades cuenten con agua potable segura, continua y de calidad.

Impulsar una agenda anticorrupción efectiva, tanto a nivel legislativo como en su implementación.

Modernizar la carrera diplomática y consular del Estado.

Avanzar hacia una carrera administrativa sólida y meritocrática, mediante una reforma integral del marco legal vigente.

Fortalecer la recaudación efectiva y combatir la evasión fiscal, como base para la sostenibilidad fiscal.

Avanzar en una verdadera reforma de la descentralización, que sirva a las comunidades y evite la discrecionalidad.

Impulsar una reforma educativa estructural, considerada una decisión impostergable.

Priorizar dentro de la agenda gubernamental la reducción del costo de la energía.

Coordinar esfuerzos que permitan reducir el costo de los medicamentos.

Consensuar cualquier decisión que se tome en materia minera

