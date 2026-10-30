¿Cómo activar la alerta de sismos de Google en Panamá? Conozca cómo funciona

Los usuarios de teléfonos Android en Panamá ya pueden acceder al Sistema de Alertas Sísmicas de Google, una herramienta gratuita que permite recibir notificaciones cuando se detecta un terremoto cerca de su ubicación.

La incorporación de Panamá a este sistema fue anunciada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien destacó que la tecnología puede ofrecer algunos segundos de anticipación antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes, un margen que podría ayudar a las personas a protegerse.

No obstante, el mandatario aclaró que las alertas no están garantizadas en todos los casos, pues su funcionamiento dependerá de factores como la cantidad de teléfonos activos en las zonas donde se registre el movimiento telúrico.

¿Cómo funciona el sistema de alertas sísmicas?

La tecnología utiliza los acelerómetros incorporados en los teléfonos Android para detectar movimientos que podrían corresponder a un sismo. Cuando varios dispositivos registran señales similares, el sistema analiza los datos y puede enviar avisos a otros celulares ubicados en las áreas que podrían verse afectadas.

De esta manera, los usuarios pueden recibir una notificación para tomar medidas de protección antes de sentir las ondas sísmicas más fuertes, siempre que las condiciones permitan emitir la alerta a tiempo.