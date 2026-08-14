¿Cómo aprovechar el décimo de agosto y evitar que se vaya en pocos días?

Con la llegada del Décimo Tercer Mes correspondiente a agosto, muchos trabajadores panameños cuentan con un ingreso adicional que puede ser utilizado para cubrir compromisos, pero también para ahorrar, pagar deudas y mejorar la organización de sus finanzas personales.

Aunque este dinero suele generar la sensación de tener un ingreso extra para gastar, los expertos en finanzas personales recomiendan definir con anticipación el destino de cada dólar antes de comenzar a utilizarlo.

Una opción es separar una parte del décimo el mismo día que se recibe y transferirla a una cuenta de ahorro. De esta manera, ese dinero queda fuera de la cuenta utilizada para los gastos cotidianos y disminuye la posibilidad de gastarlo impulsivamente.

También puede ser una oportunidad para reducir deudas, principalmente aquellas que generan intereses, como tarjetas de crédito o préstamos. Destinar una parte del décimo a estas obligaciones puede ayudar a disminuir el monto adeudado y mejorar la salud financiera.