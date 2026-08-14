¿Cómo aprovechar el décimo de agosto y evitar que se vaya en pocos días?

Con la llegada del Décimo Tercer Mes correspondiente a agosto, muchos trabajadores panameños cuentan con un ingreso adicional que puede ser utilizado para cubrir compromisos, pero también para ahorrar, pagar deudas y mejorar la organización de sus finanzas personales.
Aunque este dinero suele generar la sensación de tener un ingreso extra para gastar, los expertos en finanzas personales recomiendan definir con anticipación el destino de cada dólar antes de comenzar a utilizarlo.
Una opción es separar una parte del décimo el mismo día que se recibe y transferirla a una cuenta de ahorro. De esta manera, ese dinero queda fuera de la cuenta utilizada para los gastos cotidianos y disminuye la posibilidad de gastarlo impulsivamente.
También puede ser una oportunidad para reducir deudas, principalmente aquellas que generan intereses, como tarjetas de crédito o préstamos. Destinar una parte del décimo a estas obligaciones puede ayudar a disminuir el monto adeudado y mejorar la salud financiera.
Otra recomendación es evitar comprometer todo el dinero en gastos inmediatos. Aunque agosto todavía está lejos de las celebraciones de diciembre, reservar una cantidad desde ahora puede ayudar a cubrir posteriormente regalos, cenas, viajes y otros gastos de fin de año sin recurrir a nuevas deudas.
Las promociones y descuentos tampoco deberían convertirse en una excusa para gastar. Antes de realizar una compra, conviene preguntarse si realmente se necesita y si estaba contemplada dentro del presupuesto.
Una forma sencilla de distribuir el dinero es dividirlo según diferentes objetivos. Por ejemplo, si el décimo recibido es de B/.500, se podrían destinar B/.250 al ahorro, B/.150 a gastos planificados y B/.100 para entretenimiento o gustos personales.
La idea no es necesariamente guardar todo el dinero, sino encontrar un equilibrio entre disfrutar el ingreso adicional y utilizarlo de manera responsable.
Así, el décimo de agosto puede convertirse en una herramienta para fortalecer las finanzas personales y llegar a los últimos meses del año con menos deudas, mayor ahorro y mejor planificación económica.
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