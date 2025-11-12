¿Cómo se cobra el bono permanente? Lo que jubilados y pensionados deben saber

La Ley 438 del 14 de junio de 2024 establece que el bono permanente para jubilados y pensionados no aplicará a las personas que se incorporaron a la planilla de pagos después de esa fecha, cuando fue promulgada la norma que respalda este beneficio económico.

De acuerdo con el texto legal, el bono permanente, que asciende a B/.140.00 anuales, distribuidos en tres pagos durante el año, será financiado por el Tesoro Nacional, mediante recursos provenientes del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Los jubilados y pensionados que califican para este beneficio podrán cobrar el bono mediante depósito directo o en ventanilla, según su método habitual de pago registrado ante la Caja de Seguro Social.