  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

¿Cómo se cobra el bono permanente? Lo que jubilados y pensionados deben saber

La Ley 438 del 14 de junio de 2024 establece que los jubilados y pensionados recibirán un bono permanente de B/.140.00 anual.
La Ley 438 del 14 de junio de 2024 establece que los jubilados y pensionados recibirán un bono permanente de B/.140.00 anual. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/11/2025 14:10
Los jubilados y pensionados que califican para este beneficio podrán cobrar el bono permanente mediante depósito directo o en ventanilla.

La Ley 438 del 14 de junio de 2024 establece que el bono permanente para jubilados y pensionados no aplicará a las personas que se incorporaron a la planilla de pagos después de esa fecha, cuando fue promulgada la norma que respalda este beneficio económico.

De acuerdo con el texto legal, el bono permanente, que asciende a B/.140.00 anuales, distribuidos en tres pagos durante el año, será financiado por el Tesoro Nacional, mediante recursos provenientes del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Los jubilados y pensionados que califican para este beneficio podrán cobrar el bono mediante depósito directo o en ventanilla, según su método habitual de pago registrado ante la Caja de Seguro Social.

Desglose de los pagos del bono permanente para jubilados y pensionados

El bono permanente para jubilados y pensionados será de B/.140.00 anuales, monto que se distribuye en tres pagos a lo largo del año, según informó la Caja de Seguro Social (CSS).

El calendario de pagos quedó de la siguiente manera:

Primer pago: B/.50.00, entregado en el mes de abril.

Segundo pago: B/.50.00, realizado en agosto, con un leve retraso en la acreditación.

Tercer pago: B/.40.00, correspondiente al mes de noviembre, con el que se completa el total anual del beneficio.

VIDEOS

Video: La mayor cita climática del mundo arranca optimista en Brasil con una agenda consensuada
La trigésima cumbre climática de la ONU (COP30) empieza oficialmente este lunes en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, con una larga lista de tareas pendientes y la misión de poner freno a la creciente ola de negacionismo. EFE/ Antonio Lacerda
La trigésima cumbre climática de la ONU (COP30) empieza oficialmente este lunes en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, con una larga lista de tareas pendientes y la misión de poner freno a la creciente ola de negacionismo. EFE/ Antonio Lacerda ( Antonio Lacerda / EFE )

El hecho de que se hubiera aprobado en el primer día de la cumbre, algo que no ocurrió en las cuatro citas climáticas anteriores, sumó aún mas importancia...

Lo Nuevo