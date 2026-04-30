CSS elimina el carnet físico: desde mayo solo necesitarás tu cédula para atenderte

A partir del 1 de mayo de 2026, la Caja de Seguro Social (CSS) implementará un cambio clave que simplifica la vida de miles de panameños: ya no será obligatorio presentar el carnet físico para recibir atención médica o acceder a prestaciones económicas. Desde esa fecha, la cédula de identidad personal será suficiente para validar tus derechos como asegurado.<b>¿Qué cambia exactamente?</b>Con esta medida, la CSS elimina un requisito que por años fue indispensable. Ahora, al acudir a cualquier instalación de salud o realizar trámites, solo deberás mostrar tu cédula, ya que el sistema verificará automáticamente tu información en plataformas digitales.Este paso forma parte de un proceso más amplio de modernización y digitalización institucional, con el objetivo de:- Reducir filas y trámites innecesarios- Agilizar la atención en hospitales y clínicas- Mejorar el control y la validación de los asegurados<b>Ojo: no aplica para todos</b>La CSS dejó claro que esta disposición no incluye a los ciudadanos extranjeros. En su caso, sí deberán seguir presentando el carnet físico para poder recibir atención médica y prestaciones.<b>¿Dónde sacar el carnet si eres extranjero?</b>Para facilitar este proceso, la CSS habilitó puntos específicos en todo el país donde se podrá tramitar el documento:- Panamá: Instituto de Salud de los Trabajadores (Renta 5) y San Miguelito- Chiriquí: David- Colón: agencia provincial- Herrera/Los Santos (Azuero): Chitré- Veraguas: Santiago- Coclé: Penonomé- Bocas del Toro: Changuinola- Panamá Oeste: La Chorrera<b>¿Por qué es importante este cambio?</b>Más allá de eliminar un documento, esta decisión apunta a una transformación digital del sistema de salud público, donde la identificación será más rápida, segura y eficiente.