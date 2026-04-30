CSS elimina el carnet físico: desde mayo solo necesitarás tu cédula para atenderte

A partir del 1 de mayo de 2026, la Caja de Seguro Social (CSS) implementará un cambio clave que simplifica la vida de miles de panameños: ya no será obligatorio presentar el carnet físico para recibir atención médica o acceder a prestaciones económicas. Desde esa fecha, la cédula de identidad personal será suficiente para validar tus derechos como asegurado.

¿Qué cambia exactamente?

Con esta medida, la CSS elimina un requisito que por años fue indispensable.

Ahora, al acudir a cualquier instalación de salud o realizar trámites, solo deberás mostrar tu cédula, ya que el sistema verificará automáticamente tu información en plataformas digitales.

Este paso forma parte de un proceso más amplio de modernización y digitalización institucional, con el objetivo de:

- Reducir filas y trámites innecesarios

- Agilizar la atención en hospitales y clínicas

- Mejorar el control y la validación de los asegurados

Ojo: no aplica para todos

La CSS dejó claro que esta disposición no incluye a los ciudadanos extranjeros. En su caso, sí deberán seguir presentando el carnet físico para poder recibir atención médica y prestaciones.

¿Dónde sacar el carnet si eres extranjero?

Para facilitar este proceso, la CSS habilitó puntos específicos en todo el país donde se podrá tramitar el documento:

- Panamá: Instituto de Salud de los Trabajadores (Renta 5) y San Miguelito

- Chiriquí: David

- Colón: agencia provincial

- Herrera/Los Santos (Azuero): Chitré

- Veraguas: Santiago

- Coclé: Penonomé

- Bocas del Toro: Changuinola

- Panamá Oeste: La Chorrera

¿Por qué es importante este cambio?

Más allá de eliminar un documento, esta decisión apunta a una transformación digital del sistema de salud público, donde la identificación será más rápida, segura y eficiente.