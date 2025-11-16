  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

¿Cuándo se entregarán los bonos a jubilados y pensionados? Esto es lo que se sabe

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el último pago del bono permanente y el navideño en diciembre.
Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el último pago del bono permanente y el navideño en diciembre. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/11/2025 13:09
El bono permanente no aplicará a quienes se incorporaron a la planilla de pagos después de junio de 2024

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán en diciembre el último pago del bono permanente correspondiente al 2025, así como el bono navideño, de acuerdo con la legislación vigente. Los beneficiarios deberán esperar la confirmación de la fecha exacta de entrega por parte de la Caja de Seguro Social (CSS).

De acuerdo con la Ley 438 del 14 de junio de 2024 los beneficiarios recibirán un bono permanente anual de $140.00, distribuido en tres pagos a lo largo del año: $50.00 en abril, $50.00 en agosto y $40.00 en diciembre, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Además, el pago del bono navideño está respaldado por lo establecido en el artículo 193 de la Ley 51 de 2005 (Orgánica de la CSS) y en la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011, que garantiza este beneficio para las personas jubiladas y pensionadas del país.

Detalles de los pagos de los bonos a jubilados y pensionados

La CSS informó que el bono permanente para jubilados y pensionados no aplicará a quienes se incorporaron a la planilla de pagos después de junio de 2024, fecha en que fue promulgada la ley que respalda este beneficio económico.

De acuerdo con las estimaciones de la entidad, el desembolso del bono navideño se distribuirá de la siguiente manera:

Bono de $60.00: beneficiará a 320,403 pensionados, con un total de $19,197,086.43.

Bono de B/.100.00: alcanzará a 59,924 pensionados, con un total de B/.5,985,300.00.

VIDEOS
Lo Nuevo