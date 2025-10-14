Detección temprana del cáncer de próstata: MINSA impulsa la prevención con seminarios gratuitos

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (MINSA)</a></b> realiza una jornada de seminarios sobre la prevención del <b><a href="/tag/-/meta/cancer-de-prostata">cáncer de próstata</a></b>, con el objetivo de concienciar a la población masculina sobre la importancia de realizarse chequeos médicos regulares a partir de los 40 años.<b>A pesar de los avances en salud, muchos hombres aún no acuden a exámenes preventivos</b>, lo que provoca que se pasen por alto molestias que podrían ser signos tempranos de una enfermedad más grave.<b>El doctor Jorge Rodríguez, médico familiar del Ministerio de Salud</b>, explicó que el cáncer de próstata se origina en la glándula prostática y que, con el paso de los años, esta tiende a aumentar de tamaño, lo que puede ocasionar una disminución en el flujo urinario.