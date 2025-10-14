  1. Inicio
PANAMÁ

Detección temprana del cáncer de próstata: MINSA impulsa la prevención con seminarios gratuitos

El MINSA promueve la detección temprana del cáncer de próstata. MINSA
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/10/2025 11:26
A través de seminarios, el MINSA busca concienciar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de próstata.

El Ministerio de Salud (MINSA) realiza una jornada de seminarios sobre la prevención del cáncer de próstata, con el objetivo de concienciar a la población masculina sobre la importancia de realizarse chequeos médicos regulares a partir de los 40 años.

A pesar de los avances en salud, muchos hombres aún no acuden a exámenes preventivos, lo que provoca que se pasen por alto molestias que podrían ser signos tempranos de una enfermedad más grave.

El doctor Jorge Rodríguez, médico familiar del Ministerio de Salud, explicó que el cáncer de próstata se origina en la glándula prostática y que, con el paso de los años, esta tiende a aumentar de tamaño, lo que puede ocasionar una disminución en el flujo urinario.

Síntomas más comunes del cáncer de próstata

Algunos de los síntomas más comunes incluyen:

-Sensación de no vaciar completamente la vejiga.

-Necesidad de orinar con mayor frecuencia, especialmente durante la noche.

-Dificultad o esfuerzo al orinar.

-Goteo al finalizar la micción.

El especialista advirtió que cuando aparecen dolores en la espalda, sangre en la orina o el semen, pérdida de peso y apetito, o bultos en el área prostática, se trata de señales de alerta que requieren atención médica inmediata, ya que pueden indicar un cáncer en etapa avanzada.

El MINSA exhorta a todos los hombres mayores de 40 años a acudir a los centros de salud para realizarse sus exámenes preventivos de próstata, recordando que la detección temprana puede salvar vidas.

