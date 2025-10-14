Detección temprana del cáncer de próstata: MINSA impulsa la prevención con seminarios gratuitos

El Ministerio de Salud (MINSA) realiza una jornada de seminarios sobre la prevención del cáncer de próstata, con el objetivo de concienciar a la población masculina sobre la importancia de realizarse chequeos médicos regulares a partir de los 40 años.

A pesar de los avances en salud, muchos hombres aún no acuden a exámenes preventivos, lo que provoca que se pasen por alto molestias que podrían ser signos tempranos de una enfermedad más grave.

El doctor Jorge Rodríguez, médico familiar del Ministerio de Salud, explicó que el cáncer de próstata se origina en la glándula prostática y que, con el paso de los años, esta tiende a aumentar de tamaño, lo que puede ocasionar una disminución en el flujo urinario.