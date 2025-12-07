¡Éxito panameño en IBERESCENA! Conoce los cinco proyectos que brillan en la convocatoria 2025/2026

En la línea de Coproducción de Espectáculos, fueron seleccionados los proyectos 'Desautomático', de la Fundación Gramo Danse, y 'Geometría de lo invisible', de Tribu Performance INC.Por su parte, en la línea de Programación de Festivales y Espacios Escénicos, resultaron elegidas tres plataformas culturales panameñas: 'La 15.ª edición del Festival Prisma', organizado por la Fundación Prisma Danza; 'El Ancla Festival de Danza Contemporánea de Colón', impulsado por Aixa Góndola Vargas; y 'El primer Festival Internacional de Circo de Panamá', desarrollado por Ssamer Entertainment Corp.