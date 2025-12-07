¡Éxito panameño en IBERESCENA! Conoce los cinco proyectos que brillan en la convocatoria 2025/2026

Cinco proyectos panameños fueron seleccionados como ganadores del prestigioso Fondo IBERESCENA 2025/2026, consolidando la calidad y la proyección internacional de las artes escénicas del país.

La convocatoria, abierta del 22 de mayo al 24 de julio de este año, recibió 797 postulaciones de 17 países miembros, lo que subraya la competitividad de las propuestas presentadas.