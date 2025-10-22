  1. Inicio
PANAMÁ

Fiestas patrias 2025: Detalles de las rutas y bandas que desfilarán el 3 y 4 de noviembre

Las autoridades del MEDUCA anunciaron los detalles de los desfiles del 3 y 4 de noviembre en Panamá.
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/10/2025 09:29
El Meduca ofreció detalles de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en el distrito de Panamá.

El director general de Educación del Ministerio de Educación (Meduca), Edwin Gordón, informó los detalles de la organización de los desfiles de fiestas patrias que se llevarán a cabo en el distrito de Panamá.

Durante una conferencia de prensa, Gordón explicó que este año los desfiles del 3 y 4 de noviembre contarán con dos rutas principales: una que se desarrollará frente a la Presidencia de la República y otra en la Vía España.

Además detalló que el desfile del 3 de noviembre, en conmemoración de la separación de Panamá de Colombia, iniciará a las 9:00 a.m., mientras que el desfile del 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, comenzará a las 8:00 a.m.

Detalles de las rutas del 3 y 4 de noviembre

El Meduca revela detalles de las rutas y participación en los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre:

-Ruta 1 – Presidencia de la República (Casco Antiguo): comenzará en la calle 3ª, Parque Simón Bolívar, y finalizará en la calle 26, avenida Balboa.

Ruta 2 – Vía España: partirá desde la intersección de la Iglesia del Carmen y culminará frente a la Caja de Ahorros de Vía España.

El Meduca informó que la primera ruta, correspondiente al 3 de noviembre, participarán 39 bandas de centros educativos, 19 bandas independientes y 3 estamentos de seguridad.

En tanto, en la ruta 2, desde la Iglesia del Carmen hasta la Caja de Ahorros, desfilarán 40 centros educativos, 6 bandas independientes y 2 estamentos de seguridad.

Así mismo se dio a conocer que el 4 de noviembre, está previsto que las delegaciones inviertan su recorrido, de manera que las instituciones que marcharon el 3 de noviembre en una ruta, lo harán en la otra al día siguiente.

