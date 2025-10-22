Fiestas patrias 2025: Detalles de las rutas y bandas que desfilarán el 3 y 4 de noviembre

El director general de Educación del Ministerio de Educación (Meduca), Edwin Gordón, informó los detalles de la organización de los desfiles de fiestas patrias que se llevarán a cabo en el distrito de Panamá. Durante una conferencia de prensa, Gordón explicó que este año los desfiles del 3 y 4 de noviembre contarán con dos rutas principales: una que se desarrollará frente a la Presidencia de la República y otra en la Vía España. Además detalló que el desfile del 3 de noviembre, en conmemoración de la separación de Panamá de Colombia, iniciará a las 9:00 a.m., mientras que el desfile del 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, comenzará a las 8:00 a.m.

Detalles de las rutas del 3 y 4 de noviembre