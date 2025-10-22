Fiestas patrias 2025: Detalles de las rutas y bandas que desfilarán el 3 y 4 de noviembre

El Meduca revela detalles de las rutas y participación en los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre:<b>-Ruta 1 – Presidencia de la República (Casco Antiguo):</b> comenzará en la <b>calle 3ª, Parque Simón Bolívar</b>, y finalizará en la <b>calle 26, avenida Balboa</b>.<b>Ruta 2 – Vía España:</b> partirá desde la <b>intersección de la Iglesia del Carmen</b> y culminará frente a la <b>Caja de Ahorros de Vía España</b>.El Meduca informó que la <b>primera ruta</b>, correspondiente al <b>3 de noviembre</b>, participarán <b>39 bandas de centros educativos</b>, <b>19 bandas independientes</b> y <b>3 estamentos de seguridad</b>.En tanto, en la <b>ruta 2</b>, desde la Iglesia del Carmen hasta la Caja de Ahorros, desfilarán <b>40 centros educativos</b>, <b>6 bandas independientes</b> y <b>2 estamentos de seguridad</b>.Así mismo se dio a conocer que el <b>4 de noviembre</b>, está previsto que las <b>delegaciones inviertan su recorrido</b>, de manera que las instituciones que marcharon el 3 de noviembre en una ruta, lo harán en la otra al día siguiente.