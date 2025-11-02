Fiestas Patrias 2025: Estas son las rutas oficiales del 3 y 4 de noviembre en Panamá

Las autoridades anunciaron que en la <b>Ruta 1</b>, correspondiente al <b>desfile del 3 de noviembre</b>, participarán un total de <b>36 bandas de centros educativos</b>, cinco <b>bandas independientes</b> y <b>tres estamentos de seguridad</b>.Por su parte, en la <b>Ruta 2</b>, que se extenderá desde la <b>Iglesia del Carmen</b> hasta la <b>Caja de Ahorros de Vía España</b>, desfilarán <b>37 centros educativos</b>, <b>seis bandas independientes</b> y <b>dos estamentos de seguridad</b>.Además, se informó que el <b>4 de noviembre</b>, cuando continúan las celebraciones patrias, las <b>delegaciones intercambiarán sus recorridos</b>. De esta forma, los que marcharon en la <b>Ruta 1</b> el 3 de noviembre lo harán en la <b>Ruta 2</b>, y viceversa, garantizando que todas las agrupaciones tengan la oportunidad de presentarse en ambos trayectos del distrito capital.