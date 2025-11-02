  1. Inicio
PANAMÁ

Fiestas Patrias 2025: Estas son las rutas oficiales del 3 y 4 de noviembre en Panamá

Panamá conmemora el 3 d noviembre la Separación de Panamá de Colombia.
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/11/2025 09:58
El desfile se realizará en dos recorridos dentro del distrito de Panamá: Ruta 1, en el Casco Antiguo, y Ruta 2, en Vía España

El Gobierno Nacional de Panamá anunció los detalles de las bandas que participarán en los desfiles patrios del 3 de noviembre de 2025, en conmemoración de la Separación de Panamá de Colombia, y del 4 de noviembre, fecha dedicada a rendir homenaje a los Símbolos Patrios.

El desfile se realizará en dos recorridos dentro del distrito de Panamá: Ruta 1, en el Casco Antiguo, y Ruta 2, en Vía España.

La Ruta 1 iniciará en la calle 3ª del Parque Simón Bolívar, frente a la Presidencia de la República, y concluirá en la calle 26, avenida Balboa. Por su parte, la Ruta 2 partirá desde la intersección de la Iglesia del Carmen y culminará frente a la Caja de Ahorros de Vía España.

Detalles de las bandas que participarán en la ruta 1 y 2 del noviembre

Las autoridades anunciaron que en la Ruta 1, correspondiente al desfile del 3 de noviembre, participarán un total de 36 bandas de centros educativos, cinco bandas independientes y tres estamentos de seguridad.

Por su parte, en la Ruta 2, que se extenderá desde la Iglesia del Carmen hasta la Caja de Ahorros de Vía España, desfilarán 37 centros educativos, seis bandas independientes y dos estamentos de seguridad.

Además, se informó que el 4 de noviembre, cuando continúan las celebraciones patrias, las delegaciones intercambiarán sus recorridos.

De esta forma, los que marcharon en la Ruta 1 el 3 de noviembre lo harán en la Ruta 2, y viceversa, garantizando que todas las agrupaciones tengan la oportunidad de presentarse en ambos trayectos del distrito capital.

