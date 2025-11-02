Fiestas Patrias 2025: Estas son las rutas oficiales del 3 y 4 de noviembre en Panamá

El Gobierno Nacional de Panamá anunció los detalles de las bandas que participarán en los desfiles patrios del 3 de noviembre de 2025, en conmemoración de la Separación de Panamá de Colombia, y del 4 de noviembre, fecha dedicada a rendir homenaje a los Símbolos Patrios.

El desfile se realizará en dos recorridos dentro del distrito de Panamá: Ruta 1, en el Casco Antiguo, y Ruta 2, en Vía España.

La Ruta 1 iniciará en la calle 3ª del Parque Simón Bolívar, frente a la Presidencia de la República, y concluirá en la calle 26, avenida Balboa. Por su parte, la Ruta 2 partirá desde la intersección de la Iglesia del Carmen y culminará frente a la Caja de Ahorros de Vía España.