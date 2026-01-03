Hipotecas para trabajadores de la construcción: el nuevo acuerdo Caja de Ahorros–Mitradel

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó durante su rendición de cuentas del pasado 2 de enero que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en alianza con la Caja de Ahorros, abrirá una cartera hipotecaria dirigida a los trabajadores, con énfasis en el sector de la construcción.

El acuerdo fue firmado la tarde de este viernes en un acto oficial en el que participaron el presidente Mulino, el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, y la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz. Durante la actividad, la ministra destacó que esta iniciativa representa un acto de justicia social para miles de trabajadores que durante años han participado en la construcción de obras emblemáticas y grandes proyectos del país.

Muñoz explicó que el programa toma en cuenta la naturaleza del trabajo en la construcción, caracterizado por labores por fases. En ese sentido, detalló que los beneficiarios contarán con cartas de continuidad laboral que les permitirán aplicar al crédito hipotecario, además de un seguro de desempleo que cubrirá los periodos en los que los trabajadores se encuentren cesantes entre una fase y otra del proyecto.

Por su parte, el gerente general de la Caja de Ahorros señaló que los préstamos hipotecarios tendrán un plazo de hasta 30 años y contarán con facilidades y un acceso más ágil, diseñados específicamente para que los obreros de la construcción puedan cumplir el sueño de adquirir una vivienda propia.