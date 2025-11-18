Interés preferencial genera incertidumbre en la banca; CA toma acciones

Pese al escenario de incertidumbre, la Caja de Ahorros y el Banco Nacional de Panamá han reiterado su compromiso de apoyar al sector y en alianza tienen la capacidad de alcanzar un liderazgo muy significativo en el segmento hipotecario. Estimó que al comprometer recursos de manera conjunta (estimando alrededor de $300 a $350 millones cada uno), ambos bancos estatales podrían cubrir 'un poco más del 60 % del mercado' de la industria hipotecaria, destacando así la intención de los bancos estatales de ser la principal fuente de financiamiento y refacción de hipotecas, especialmente en el segmento de interés preferencial.Farrugia destacó una estrategia de 'solidaridad con propósito' enfocada en la eficiencia y la mitigación de riesgos. Urgencia en desembolsos: La prioridad inmediata del banco es 'agarrar todo lo que tenemos y que efectivamente tenga la capacidad de ser desembolsado' antes del 31 de diciembre, con el fin de que los clientes aseguren el beneficio de los 10 años de subsidio.Alianza y rigor: La CA ha formalizado una alianza con el Banco Nacional para compartir el riesgo crediticio. No obstante, el banco será más riguroso en el análisis de viabilidad, utilizando herramientas científicas para asegurar que los proyectos presentados respondan a las condiciones del mercado.Eficiencia y volumen: El banco está invirtiendo en tecnología para reducir el tiempo de formalización de hipotecas (de 142 días a 33 días) y aspira a generar entre 4,000 y 6,000 hipotecas por año en el segmento preferencial, manteniendo así su liderazgo en el financiamiento de la primera vivienda.El banquero concluyó haciendo un llamado al sector inmobiliario panameño y demás actores a la reciprocidad y a la celeridad, ya que la eficiencia en los procesos de cierre es crucial para navegar el complejo panorama financiero que se avecina a partir del 1 de enero en el segmento hipotecario.