Idaan realizará mantenimiento en potabilizadora ‘El Trapichito’: conoce las zonas con baja presión o sin agua

El <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a></b> anunció que el próximo sábado 16 de agosto realizará trabajos de limpieza en los sedimentadores de la planta <b>potabilizadora Jaime Díaz Quintero, conocida como 'El Trapichito'</b>, <b>con el fin de optimizar la producción y garantizar la calidad del agua que llega a los hogares</b>.Las labores<b> se desarrollarán entre las 8:00 p.m. y las 12:00 medianoche</b>, período en el que la planta operará al 50% de su capacidad. Como consecuencia, <b>se registrarán bajas presiones o interrupciones temporales del suministro en varios sectores de Panamá Oeste</b>.En <b>La Chorrera</b>, las áreas afectadas serán: <b>Guadalupe, El Coco, Playa Leona, Barrio Colón, Barrio Balboa y Puerto Caimito</b>. En <b>Arraiján</b>, el impacto se sentirá en <b>Juan Demóstenes Arosemena, Vacamonte y Vista Alegre</b>.El Idaan recomendó a los residentes de estas comunidades tomar las previsiones necesarias para minimizar las molestias durante el mantenimiento.