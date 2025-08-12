  1. Inicio
Información útil

Idaan realizará mantenimiento en potabilizadora ‘El Trapichito’: conoce las zonas con baja presión o sin agua

Guadalupe, El Coco, Playa Leona, Barrio Colón, Barrio Balboa, Puerto Caimito, Juan Demóstenes Arosemena, Vacamonte y Vista Alegre estarán entre las zonas con afectaciones por mantenimiento en la planta de agua.
Por
Adriana Berna
  • 12/08/2025 19:52
La potabilizadora El Trapichito operará a media capacidad durante cuatro horas, afectando el suministro en sectores de Panamá Oeste. Autoridades piden a los residentes tomar previsiones.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció que el próximo sábado 16 de agosto realizará trabajos de limpieza en los sedimentadores de la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, conocida como “El Trapichito”, con el fin de optimizar la producción y garantizar la calidad del agua que llega a los hogares.

Las labores se desarrollarán entre las 8:00 p.m. y las 12:00 medianoche, período en el que la planta operará al 50% de su capacidad. Como consecuencia, se registrarán bajas presiones o interrupciones temporales del suministro en varios sectores de Panamá Oeste.

En La Chorrera, las áreas afectadas serán: Guadalupe, El Coco, Playa Leona, Barrio Colón, Barrio Balboa y Puerto Caimito. En Arraiján, el impacto se sentirá en Juan Demóstenes Arosemena, Vacamonte y Vista Alegre.

El Idaan recomendó a los residentes de estas comunidades tomar las previsiones necesarias para minimizar las molestias durante el mantenimiento.

