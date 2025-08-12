Idaan realizará mantenimiento en potabilizadora ‘El Trapichito’: conoce las zonas con baja presión o sin agua

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció que el próximo sábado 16 de agosto realizará trabajos de limpieza en los sedimentadores de la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, conocida como “El Trapichito”, con el fin de optimizar la producción y garantizar la calidad del agua que llega a los hogares.

Las labores se desarrollarán entre las 8:00 p.m. y las 12:00 medianoche, período en el que la planta operará al 50% de su capacidad. Como consecuencia, se registrarán bajas presiones o interrupciones temporales del suministro en varios sectores de Panamá Oeste.

En La Chorrera, las áreas afectadas serán: Guadalupe, El Coco, Playa Leona, Barrio Colón, Barrio Balboa y Puerto Caimito. En Arraiján, el impacto se sentirá en Juan Demóstenes Arosemena, Vacamonte y Vista Alegre.

El Idaan recomendó a los residentes de estas comunidades tomar las previsiones necesarias para minimizar las molestias durante el mantenimiento.