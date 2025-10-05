Jubilados y pensionados cobrarán por cheque este lunes 6 de octubre: Mira los detalles aquí

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> informó que los<b><a href="/tag/-/meta/jubilados"> jubilados</a> </b>y<b> <a href="/tag/-/meta/pensionados">pensionados</a></b> que reciben sus pagos por cheque podrán cobrar este <b>lunes 6 de octubre</b>, según el calendario oficial de la institución.Los beneficiarios deberán acudir a los centros de pago habilitados por la CSS a nivel nacional y presentar su cédula vigente para realizar el cobro correspondiente.