Información útil
PANAMÁ

Jubilados y pensionados cobrarán por cheque este lunes 6 de octubre: Mira los detalles aquí

CSS confirma fechas de pago de octubre a jubilados y pensionados según su calendario oficial
CSS confirma fechas de pago de octubre a jubilados y pensionados según su calendario oficial Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/10/2025 08:34
A partir de este lunes 6 de octubre, los jubilados y pensionados que cobran por cheque comenzarán a recibir sus pagos.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los jubilados y pensionados que reciben sus pagos por cheque podrán cobrar este lunes 6 de octubre, según el calendario oficial de la institución.

Los beneficiarios deberán acudir a los centros de pago habilitados por la CSS a nivel nacional y presentar su cédula vigente para realizar el cobro correspondiente.

CSS detalla el cronograma de pagos para la segunda quincena de octubre

Asimismo, la CSS informó las fechas para la segunda quincena de octubre:

-Lunes 20 de octubre: para los beneficiarios con acreditación bancaria (ACH).

-Martes 21 de octubre: para quienes cobran mediante cheques.

