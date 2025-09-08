Jubilados y pensionados: Fechas de pagos para septiembre

Los jubilados y pensionados del Programa de Invalidez, Vejez Y Muerte, que cobran a través de acreditamiento bancario (ACH), que el pago se estará haciendo efectivo el día viernes 19 de septiembre de 2025.

Recordar que quienes cobran a través del Banco Nacional de Panamá, tendrán disponible su pago desde tempranas horas. Para quienes lo hacen a través de la banca privada, tendrán disponible sus fondos después del mediodía.

Mientras que para los jubilados y pensionados, que cobren a través de cheques en los centros de pago, se hará efectivo el día lunes 22 de septiembre de 2025.

Ante cualquier consulta pueden llamar a los teléfonos 503-2528/29.