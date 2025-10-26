PTAR Caimito, el proyecto de $111,4 millones subirá aún más de precio

El Programa de Saneamiento de Panamá es financiado con el presupuesto del Minsa. Originalmente era conocido como Programa de Saneamiento de la Bahía de Panamá, pero se aumentó su alcance y ahora incluye Panamá Oeste. En la capital se adelantan varios trabajos como la Colectora de Matasnillo, cuyos trabajos se pueden observar en distintos puntos de la Ciudad de Panamá.El ministro de Salud advierte que se están enfrentando problemas estructurales profundas y aboga por la creación de una nueva figura institucional. 'Así como teníamos el problema de la Ley Orgánica de Seguro Social, igual está también la parte del saneamiento del país. Yo creo que debe ser un instituto de saneamiento nacional. ¿Por qué? Porque, miren, cada una de las barriadas que se hacen en este país tiene lo que se llama una PTAR, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, y supuestamente cuando se termina la barriada, esa PTAR se debe pasar al Idaan. ¿Qué sucede? Que el Idaan no tiene ni el presupuesto ni la infraestructura para poder recibir la PTAR', lamentó Boyd Galindo. '¿Qué pasa con esa PTAR? Al cabo de uno o dos años ya no funciona. ¿Y qué pasa con esas aguas servidas? Van a los ríos o van a subsuelos', añadió.