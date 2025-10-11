  1. Inicio
Información útil
PANAMÁ

Lotería Fiscal en Panamá: Así podrás ser uno de los ganadores en el segundo sorteo

Pide tus facturas y aprovecha la oportunidad de ganar grandes premios con la Lotería Fiscal.
Kredite / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/10/2025 07:45
El cierre de urnas para el segundo sorteo de la Lotería Fiscal en Panamá será el jueves 23 de octubre de 2025, mientras que el sorteo se realizará el jueves 30 de octubre de 2025.

La Lotería Fiscal, organizada por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), busca fomentar la cultura de facturación y garantizar la transparencia en las transacciones comerciales.

Los participantes que cumplan con los requisitos entrarán automáticamente en el sorteo, el cual se realizará según las fechas establecidas por el MEF. Los premios son:

-5 premios de B/.10,000.00

-10 premios de B/.5,000.00

-10 premios de B/.1,000.00

¿Cómo participar en la Lotería Fiscal de Panamá?

Para participar, los interesados deben seguir estos pasos:

Reunir 5 facturas fiscales originales y legibles.

Colocarlas en un sobre junto a los siguientes datos personales:

-Nombre completo del remitente.

-Número de cédula (para panameños), carné de residente permanente emitido por el Tribunal Electoral o pasaporte vigente (para extranjeros).

-Dirección física.

-Correo electrónico.

-Número telefónico.

-Depositar el sobre en las urnas oficiales de la DGI o en los centros comerciales autorizados.

Es importante señalar que el sobre debe estar debidamente cerrado, ya que cualquier sobre mal sellado será anulado.

Para este segundo sorteo solo serán válidas las facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre de 2025.

