Lotería Fiscal en Panamá: Así podrás ser uno de los ganadores en el segundo sorteo

Para participar, los interesados deben seguir estos pasos:<b>Reunir 5 facturas fiscales originales</b> y legibles.<b>Colocarlas en un sobre</b> junto a los siguientes datos personales:-Nombre completo del remitente.-Número de cédula (para panameños), carné de residente permanente emitido por el Tribunal Electoral o pasaporte vigente (para extranjeros).-Dirección física.-Correo electrónico.-Número telefónico.<b>-Depositar el sobre</b> en las urnas oficiales de la DGI o en los centros comerciales autorizados. Es importante señalar que el sobre debe estar debidamente cerrado, ya que cualquier sobre mal sellado será anulado.Para este <b>segundo sorteo solo serán válidas las facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre de 2025.</b>