Lotería Fiscal en Panamá: ¿Cuándo serán los próximos sorteos?

La <b><a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos (DGI)</a></b> del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> realizó con éxito el <b>segundo sorteo de la <a href="/tag/-/meta/loteria-fiscal">Lotería Fiscal</a></b> este <b>jueves 30 de octubre</b>, en el centro comercial <b>Megamall</b>, donde <b>25 participantes resultaron ganadores</b> de premios de <b>B/.</b> <b>10,000, B/. 5,000 y B/. 1,000</b>.Según informó la institución, el <b>tercer sorteo</b> se llevará a cabo en el <b>mes de diciembre</b>, y las <b>urnas para depositar los sobres</b> estarán disponibles <b>a partir del 15 de noviembre</b> en las sedes del MEF y DGI, además de los puntos habilitados <b>a nivel nacional</b>.