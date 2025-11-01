Lotería Fiscal en Panamá: ¿Cuándo serán los próximos sorteos?

Según informó la institución, el tercer sorteo se llevará a cabo en el mes de diciembre , y las urnas para depositar los sobres estarán disponibles a partir del 15 de noviembre en las sedes del MEF y DGI, además de los puntos habilitados a nivel nacional .

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó con éxito el segundo sorteo de la Lotería Fiscal este jueves 30 de octubre , en el centro comercial Megamall , donde 25 participantes resultaron ganadores de premios de B/. 10,000, B/. 5,000 y B/. 1,000 .

Detalles de los próximos sorteos de la Lotería Fiscal en Panamá

La subsecretaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ana Matilde Amado, explicó en una entrevista con Telemetro Reporta que, en esta primera etapa, la Lotería Fiscal contempla la realización de cinco sorteos bimensuales, con una frecuencia de cada dos meses.

Amado detalló que el primer sorteo se llevó a cabo a finales de agosto, el segundo se realizó a finales de octubre, y el tercero está programado para finales de diciembre. Asimismo, informó que para el año 2026 se tienen previstos dos sorteos adicionales, uno a finales de febrero y otro a finales de abril.

”Esta iniciativa en esta primera etapa son cinco sorteos bimensuales, con una frecuencia de cada dos meses. Hicimos el primero a finales del mes de agosto, este segundo que se está haciendo a finales de octubre. Tenemos previsto que el próximo sorteo sea a finales del mes de diciembre y para el 2026 uno a finales de febrero y uno a finales de abril”, explicó la subsecretaria del MEF, quien destacó que al concluir esta primera etapa se evaluará la posibilidad de continuar con el programa.