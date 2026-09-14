Meduca aclara principales dudas sobre programa Escuela para Padres: esto es lo que debes saber

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció una nueva jornada del programa Escuela para Padres, que se desarrollará del 22 al 25 de septiembre en las 16 regiones educativas del país.

La actividad será presencial y estará dirigida a los acudientes de los estudiantes. Los centros educativos serán los encargados de comunicar a las familias los horarios y detalles correspondientes para participar en los talleres.

Uno de los aspectos aclarados por el Meduca es que los padres o acudientes que tengan varios hijos no tendrán que asistir a un taller por cada estudiante. Podrán participar en una sola jornada, en el centro educativo que les resulte más conveniente.

Asimismo, la convocatoria está abierta a las familias de colegios particulares, por lo que estos planteles también podrán formar parte de la iniciativa.