Meduca anuncia cierre de oficinas por fiestas patrias en Panamá: conoce las fechas

El <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b> informó a la comunidad educativa y al público en general que <b>las oficinas de las 16 regiones educativas</b>, así como <b>la sede central de la institución</b>, permanecerán <b>cerradas los días 3, 4 y 5 de noviembre</b> con motivo de las celebraciones de las <b><a href="/tag/-/meta/fiestas-patrias">Fiestas Patrias</a></b>.La entidad precisó que <b>las labores administrativas y la atención al público se reanudarán el jueves 6 de noviembre</b>, en sus horarios regulares.