Meduca anuncia cierre de oficinas por fiestas patrias en Panamá: conoce las fechas

El Ministerio de Educación (Meduca) informó a la comunidad educativa y al público en general que las oficinas de las 16 regiones educativas, así como la sede central de la institución, permanecerán cerradas los días 3, 4 y 5 de noviembre con motivo de las celebraciones de las Fiestas Patrias.

La entidad precisó que las labores administrativas y la atención al público se reanudarán el jueves 6 de noviembre, en sus horarios regulares.