Haití regresa a Miss Universo 2025 después de dos años fuera del certamen

La joven <b>Melissa Queenie Sapini</b>, de <b>22 años</b>, ha sido designada como la nueva <b>Miss Universo Haití 2025</b>, marcando el regreso del país caribeño al certamen internacional tras dos años de ausencia.Nacida en <b>Boston</b> y criada en <b>North Attleboro, Massachusetts</b>, Melissa es <b>periodista y presentadora de televisión</b>. Se graduó en <b>periodismo audiovisual</b> en la <b>Universidad de Suffolk</b>, en Boston, donde también inició su carrera en los medios de comunicación.Sapini cuenta con una amplia experiencia en concursos de belleza en Estados Unidos, representando a <b>Massachusetts en el Miss USA 2024</b>, donde logró posicionarse entre las <b>10 finalistas</b>.Su nombramiento como <b>Miss Universo Haití</b> se da bajo la dirección de <b>Lulu Orange</b>, nueva directora nacional del certamen.