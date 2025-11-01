Haití regresa a Miss Universo 2025 después de dos años fuera del certamen

El Miss Universo 2025 promete sorprender una vez más a sus seguidores y aficionados, y este año trae consigo el regreso de Haití al certamen internacional tras dos años de ausencia.

La nueva representante haitiana es Melissa Queenie Sapini, quien fue coronada el pasado 18 de octubre en Florida durante una ceremonia especial. Sapini llevará la banda de Haití al escenario de Miss Universo 2025, que se celebrará en Tailandia.

El regreso de Haití genera gran expectativa entre los fanáticos, ya que la última reina en representar al país fue Mideline Phelizo, quien participó en Miss Universo 2022, logrando destacar entre las 16 finalistas.