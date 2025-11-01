  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

Haití regresa a Miss Universo 2025 después de dos años fuera del certamen

Melissa Queenie Sapini representará a Haití en el Miss Universo 2025.
Melissa Queenie Sapini representará a Haití en el Miss Universo 2025. Instagram/ @melissasapini
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/11/2025 11:45
Tras dos años de ausencia, Haití regresa al Miss Universo 2025 con Melissa Queenie Sapini como su representante.

El Miss Universo 2025 promete sorprender una vez más a sus seguidores y aficionados, y este año trae consigo el regreso de Haití al certamen internacional tras dos años de ausencia.

La nueva representante haitiana es Melissa Queenie Sapini, quien fue coronada el pasado 18 de octubre en Florida durante una ceremonia especial. Sapini llevará la banda de Haití al escenario de Miss Universo 2025, que se celebrará en Tailandia.

El regreso de Haití genera gran expectativa entre los fanáticos, ya que la última reina en representar al país fue Mideline Phelizo, quien participó en Miss Universo 2022, logrando destacar entre las 16 finalistas.

Melissa Queenie Sapini representará a Haití en Miss Universo 2025

La joven Melissa Queenie Sapini, de 22 años, ha sido designada como la nueva Miss Universo Haití 2025, marcando el regreso del país caribeño al certamen internacional tras dos años de ausencia.

Nacida en Boston y criada en North Attleboro, Massachusetts, Melissa es periodista y presentadora de televisión. Se graduó en periodismo audiovisual en la Universidad de Suffolk, en Boston, donde también inició su carrera en los medios de comunicación.

Sapini cuenta con una amplia experiencia en concursos de belleza en Estados Unidos, representando a Massachusetts en el Miss USA 2024, donde logró posicionarse entre las 10 finalistas.

Su nombramiento como Miss Universo Haití se da bajo la dirección de Lulu Orange, nueva directora nacional del certamen.

VIDEOS
Lo Nuevo