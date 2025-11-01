Isla de Taboga: moradores bloquean por dos horas el atraque de lanchas por el costo del pasaje y la prioridad en los viajes

<b>Un grupo de residentes de la isla de Taboga</b> impidió atracar, por dos horas, la mañana de este sábado 1 de noviembre a las lanchas que transportan pasajeros a la zona.De acuerdo con los manifestantes, la propuesta surgió por lo que ellos calificaron de supuestos altos precios de las empresas que brindan el servicio.<b>Por esta protesta los representantes de las empresas y los moradores de la isla acordaron una reunión este jueves 6 de noviembre para analizar el tema.</b>Esta protesta se dio el 1 de noviembre cuando en el país comienza un largo asueto y los turistas nacionales y extranjeros visitan la isla de Taboga.Los moradores también protestaron porque en las lanchas no se les garantiza un puesto a los residentes.