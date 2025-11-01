Isla de Taboga: moradores bloquean por dos horas el atraque de lanchas por el costo del pasaje y la prioridad en los viajes

Un grupo de residentes de la isla de Taboga impidió atracar, por dos horas, la mañana de este sábado 1 de noviembre a las lanchas que transportan pasajeros a la zona.

De acuerdo con los manifestantes, la propuesta surgió por lo que ellos calificaron de supuestos altos precios de las empresas que brindan el servicio.

Por esta protesta los representantes de las empresas y los moradores de la isla acordaron una reunión este jueves 6 de noviembre para analizar el tema.

Esta protesta se dio el 1 de noviembre cuando en el país comienza un largo asueto y los turistas nacionales y extranjeros visitan la isla de Taboga.

Los moradores también protestaron porque en las lanchas no se les garantiza un puesto a los residentes.