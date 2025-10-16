MiBus avanza en homologación: proyecto de buses eléctricos para la flota de transporte en Panamá

La Empresa de Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) informó que realizó una reunión de homologación previa al proceso de preclasificación del proyecto “Adquisición de una Solución Integral de Movilidad Eléctrica para el Sistema de Transporte Público de Buses de la Ciudad de Panamá”.

El encuentro contó con la participación de más de 30 empresas nacionales e internacionales vinculadas al ecosistema de la electro movilidad, incluyendo fabricantes y proveedores de flotas eléctricas, distribuidores de equipos de carga y firmas de ingeniería, quienes manifestaron su interés en formar parte de esta iniciativa para modernizar el transporte público y promover la sostenibilidad en la ciudad.