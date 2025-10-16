  1. Inicio
MiBus avanza en homologación: proyecto de buses eléctricos para la flota de transporte en Panamá

MiBus da un paso hacia la movilidad en Panamá con la electrificación de su flota de buses.
MiBus da un paso hacia la movilidad en Panamá con la electrificación de su flota de buses.
Emiliana Tuñón
  • 16/10/2025 11:48
La iniciativa busca electrificar progresivamente la flota de transporte público y fortalecer la resiliencia de la infraestructura ante el cambio climático en la Ciudad de Panamá.

La Empresa de Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) informó que realizó una reunión de homologación previa al proceso de preclasificación del proyecto “Adquisición de una Solución Integral de Movilidad Eléctrica para el Sistema de Transporte Público de Buses de la Ciudad de Panamá”.

El encuentro contó con la participación de más de 30 empresas nacionales e internacionales vinculadas al ecosistema de la electro movilidad, incluyendo fabricantes y proveedores de flotas eléctricas, distribuidores de equipos de carga y firmas de ingeniería, quienes manifestaron su interés en formar parte de esta iniciativa para modernizar el transporte público y promover la sostenibilidad en la ciudad.

Proyecto integral de movilidad eléctrica contará con financiamiento del BID y del Fondo Verde para el Clima

Según detalló MiBus, este programa tiene como objetivo impulsar la electrificación progresiva de la flota de buses, mejorar la resiliencia de la infraestructura de transporte ante los efectos del cambio climático y fortalecer las capacidades institucionales en materia de sostenibilidad y eficiencia energética.

La empresa informó además que el financiamiento aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contempla un crédito de US$38 millones y un aporte no reembolsable de US$9 millones, destinados a la adquisición de al menos 53 buses eléctricos y 17 cargadores, así como a la instalación de infraestructura de carga, sistemas de gestión y equipos de mantenimiento especializado.

