Mides entrega más de B/.77 mil en primas de antigüedad y prestaciones laborales

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) realizó la séptima entrega de cheques a exfuncionarios, marcando además la primera correspondiente al año 2026, como parte de las acciones destinadas a saldar compromisos laborales pendientes y fortalecer la transparencia en la administración pública.

En esta jornada se entregaron cheques por concepto de primas de antigüedad y prestaciones laborales, por un monto total de B/.77,556.50, beneficiando a excolaboradores de la institución.

Durante el acto, el viceministro del Mides, Roberto Arosemena, resaltó el compromiso asumido por la ministra Beatriz Carles para garantizar el pago oportuno de estos derechos laborales. “Esta es una responsabilidad que no fue atendida por administraciones anteriores, pero que hoy ha sido asumida con seriedad y compromiso por la ministra y su equipo de trabajo”, afirmó.

Bajo la actual administración, el Mides ha desembolsado más de B/.1.5 millones en pagos de primas de antigüedad y prestaciones laborales, beneficiando a exfuncionarios que esperaron más de una década para recibir el cumplimiento de sus derechos.

La institución informó que estos desembolsos forman parte de procesos justos, transparentes y responsables, que han permitido tramitar con éxito el pago de 1,286 planillas. Como parte de esta política de transparencia, el Mides publica en sus canales oficiales la lista de números de cédula de las personas con cheques disponibles para retiro.

Asimismo, se han sostenido reuniones con quienes aún se mantienen en lista de espera, reafirmando el compromiso de la institución de mantener una gestión de puertas abiertas.

Actualmente, permanecen 23 cheques pendientes de retiro por concepto de primas de antigüedad y 20 cheques correspondientes a prestaciones laborales. Para los excolaboradores que residen en el interior del país y no pudieron asistir a la actividad, el MIDES habilitó la línea telefónica 500-6049 para coordinar la entrega respectiva.