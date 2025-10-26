  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Minsa anuncia feria de carnet blanco y verde del 27 al 31 de octubre: requisitos y costos

Carnet de manipuladores de alimentos del Ministerio de Salud.
Carnet de manipuladores de alimentos del Ministerio de Salud. MINSA
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/10/2025 09:46
El Minsa a informado que llevará a cabo una feria de carnet blanco y verde de manipuladores de alimentos durante la última semana de octubre.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que del lunes 27 al viernes 31 de octubre se llevará a cabo una feria para tramitar el carnet blanco y verde en el Centro de Salud de Pedregal, en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m..

La entidad recordó a la población la importancia de mantener al día estos certificados sanitarios, especialmente para quienes laboran en áreas relacionadas con la manipulación de alimentos o atención al público.

Minsa anuncia costo y requisitos del carnet blanco y verde en próxima jornada

El Minsa informó que el carnet verde tendrá un costo de B/.15.00 y se habilitarán 40 cupos para su tramitación durante la próxima jornada de atención.

En el caso del carnet blanco, se dispondrá de 150 cupos, con un precio de B/.25.00. Para obtenerlo, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

-Copia de cédula o pasaporte

-Muestra de heces en envase adecuado, debidamente rotulado con los datos del solicitante

-Tarjeta de vacunas

-Personas de 40 años en adelante deberán acudir en ayunas

VIDEOS

Video: Perú suma su séptimo presidente desde 2016 tras la abrupta destitución de Dina Boluarte
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima. Jerí prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa una crisis constante que parece no tener fin, tras haber destituido a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John Reyes Mejía
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima. Jerí prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa "una crisis constante que parece no tener fin", tras haber destituido a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John Reyes Mejía ( John Reyes Mejía / EFE )

José Jerí Oré, prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa “una crisis constante...

Lo Nuevo