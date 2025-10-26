Minsa anuncia feria de carnet blanco y verde del 27 al 31 de octubre: requisitos y costos

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> informó que del <b>lunes 27 al viernes 31 de octubre</b> se llevará a cabo una feria para tramitar el <b>carnet blanco y verde</b> en el <b>Centro de Salud de Pedregal</b>, en un horario de <b>7:00 a.m. a 3:00 p.m.</b>.La entidad recordó a la población la importancia de mantener al día estos certificados sanitarios, especialmente para quienes laboran en áreas relacionadas con la manipulación de alimentos o atención al público.