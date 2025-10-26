Minsa anuncia feria de carnet blanco y verde del 27 al 31 de octubre: requisitos y costos

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que del lunes 27 al viernes 31 de octubre se llevará a cabo una feria para tramitar el carnet blanco y verde en el Centro de Salud de Pedregal, en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m..

La entidad recordó a la población la importancia de mantener al día estos certificados sanitarios, especialmente para quienes laboran en áreas relacionadas con la manipulación de alimentos o atención al público.