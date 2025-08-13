Minsa: Feria de carnet blanco, ¿cuándo, dónde y costo?

El Ministerio de Salud ha anunciado la realización de una gran feria para la obtención del carnet blanco para manipuladores de alimentos. Esta feria será este sábado 16 de agosto, a partir de las 7:00 a.m. en las instalaciones del Centro de Salud de San Felipe. El costo del trámite es de 25 balboas.<b>¿Cuáles son los requisitos para la feria de Carnet Blanco?</b>Para poder participar en la feria y obtener el carnet blanco, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:- Copia de cédula o pasaporte- Una foto tamaño carnet- Una muestra de heces en un envase adecuado- Los mayores de 40 años deben presentarse en ayunasEl Ministerio de Salud hace un llamado a la comunidad a aprovechar esta jornada especial para regularizar su situación laboral como manipuladores de alimentos, contribuyendo así a la salud y bienestar de todos.