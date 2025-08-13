Minsa: Feria de carnet blanco, ¿cuándo, dónde y costo?

El Ministerio de Salud ha anunciado la realización de una gran feria para la obtención del carnet blanco para manipuladores de alimentos.

Esta feria será este sábado 16 de agosto, a partir de las 7:00 a.m. en las instalaciones del Centro de Salud de San Felipe. El costo del trámite es de 25 balboas.

¿Cuáles son los requisitos para la feria de Carnet Blanco?

Para poder participar en la feria y obtener el carnet blanco, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Copia de cédula o pasaporte

- Una foto tamaño carnet

- Una muestra de heces en un envase adecuado

- Los mayores de 40 años deben presentarse en ayunas

El Ministerio de Salud hace un llamado a la comunidad a aprovechar esta jornada especial para regularizar su situación laboral como manipuladores de alimentos, contribuyendo así a la salud y bienestar de todos.