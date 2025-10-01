¿Octubre tiene feriados en Panamá? Esto dice el calendario oficial

Los <b><a href="/tag/-/meta/feriados">días feriados</a></b> en Panamá comprenden conmemoraciones patrias, festividades especiales y celebraciones de fin de año. Su finalidad es otorgar a la población jornadas de descanso laboral, de acuerdo con lo establecido por la ley.El último trimestre del año ofrece varias fechas que permiten a los panameños disfrutar de días libres. Aunque octubre no tiene feriados oficiales, el calendario contempla importantes asuetos en los meses siguientes, que incluyen celebraciones patrias y días festivos de fin de año.