¿Octubre tiene feriados en Panamá? Esto dice el calendario oficial

El último trimestre del año ofrece varias fechas que permiten a los panameños disfrutar de días libres. Aunque octubre no tiene feriados oficiales, el calendario contempla importantes asuetos en los meses siguientes, que incluyen celebraciones patrias y días festivos de fin de año.

Los días feriados en Panamá comprenden conmemoraciones patrias, festividades especiales y celebraciones de fin de año. Su finalidad es otorgar a la población jornadas de descanso laboral, de acuerdo con lo establecido por la ley.

Próximos días libres en Panamá

A continuación te presentamos los próximos días libres que habrá en Panamá para el mes de noviembre y diciembre.

Noviembre

-3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.

-4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios.

-5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón).

-10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos

-28 de noviembre: Independencia de Panamá de España

Diciembre

-8 de diciembre: Día de las Madres

-20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá

-25 de diciembre: Navidad

Con estas fechas en el calendario 2025, los panameños pueden planificar con anticipación sus días de descanso y actividades familiares o recreativas.