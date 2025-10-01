  1. Inicio
PANAMÁ

¿Octubre tiene feriados en Panamá? Esto dice el calendario oficial

Conozca los días feriados que quedan en Panamá durante el resto del 2025.
Conozca los días feriados que quedan en Panamá durante el resto del 2025. F1 Digitals / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/10/2025 12:34
Te presentamos los próximos días libres que habrá en Panamá para los meses finales del año.

Los días feriados en Panamá comprenden conmemoraciones patrias, festividades especiales y celebraciones de fin de año. Su finalidad es otorgar a la población jornadas de descanso laboral, de acuerdo con lo establecido por la ley.

El último trimestre del año ofrece varias fechas que permiten a los panameños disfrutar de días libres. Aunque octubre no tiene feriados oficiales, el calendario contempla importantes asuetos en los meses siguientes, que incluyen celebraciones patrias y días festivos de fin de año.

Próximos días libres en Panamá

A continuación te presentamos los próximos días libres que habrá en Panamá para el mes de noviembre y diciembre.

Noviembre

-3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.

-4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios.

-5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón).

-10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos

-28 de noviembre: Independencia de Panamá de España

Diciembre

-8 de diciembre: Día de las Madres

-20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá

-25 de diciembre: Navidad

Con estas fechas en el calendario 2025, los panameños pueden planificar con anticipación sus días de descanso y actividades familiares o recreativas.

