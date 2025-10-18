  1. Inicio
Pagos de becas del IFARHU: ¿Quiénes recibirán el cobro este lunes 20 de octubre?

El IFARHU iniciará pagos de becas y asistencias económicas este lunes 20 de octubre.
Emiliana Tuñón
  • 18/10/2025 07:42
El IFARHU informó que los pagos de Becas y Asistencias Económicas incluye a estudiantes de Básica, Premedia y Media de los siguientes programas.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó a la población que, a partir del lunes 20 de octubre, dará inicio la entrega de los pagos correspondientes a las Becas y Asistencias Económicas 2025 en Panamá Centro.

Serán 71,584 estudiantes los beneficiados con estas becas, representando una inversión total de B/.14,040,615.00, destinada a apoyar la educación en los niveles Básica, Premedia y Media.

Lista completa de becas y asistencias económicas incluidas en los pagos del IFARHU

Según el IFARHU la entrega de Becas y Asistencias Económicas incluye los siguientes programas:

-Concurso General

-Asistencia Económica Educativa

-Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad

-Asistencia Económica para Erradicación del trabaja infantil

-Asistencia Económica para Deportes

-Asistencia Económica para eventos académicos y culturales

Para mayor información, los beneficiario pueden consultar los centros y fechas exactas de pago ingresando a su página web oficial, donde se encuentran los detalles completos del calendario completo.

