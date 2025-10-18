Pagos de becas del IFARHU: ¿Quiénes recibirán el cobro este lunes 20 de octubre?

Según el IFARHU la entrega de Becas y Asistencias Económicas incluye los siguientes programas:-Concurso General-Asistencia Económica Educativa-Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad-Asistencia Económica para Erradicación del trabaja infantil-Asistencia Económica para Deportes-Asistencia Económica para eventos académicos y culturalesPara mayor información, los beneficiario pueden consultar los centros y fechas exactas de pago ingresando a su página web oficial, donde se encuentran los detalles completos del calendario completo.