Pagos de becas del IFARHU: ¿Quiénes recibirán el cobro este lunes 20 de octubre?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó a la población que, a partir del lunes 20 de octubre, dará inicio la entrega de los pagos correspondientes a las Becas y Asistencias Económicas 2025 en Panamá Centro.

Serán 71,584 estudiantes los beneficiados con estas becas, representando una inversión total de B/.14,040,615.00, destinada a apoyar la educación en los niveles Básica, Premedia y Media.