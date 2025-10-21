Pagos del PASE-U en Chiriquí presenta cambios: IFARHU publica nueva programación

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó a la comunidad educativa beneficiaria del programa PASE-U en los corregimientos de Dominical, Santa Cruz y Caisán, del distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, que debido a las fuertes lluvias registradas, se ha reprogramado la fecha de pago en los centros correspondientes.

Según detalló la entidad, los pagos se realizarán el lunes 27 de octubre, en el Centro de Pago C.E.B.G. Caisán Fuertes Caminos, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.