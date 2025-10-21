  1. Inicio
Pagos del PASE-U en Chiriquí presenta cambios: IFARHU publica nueva programación

El IFARHU anuncia cambios en el calendario de pagos del PASE-U en algunos corregimientos de Chiriquí.
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/10/2025 07:27
Debido a las lluvias, el IFARHU emitió un comunicado en el que anuncia ajustes fechas de pago del PASE-U en corregimientos de la provincia de Chiriquí.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó a la comunidad educativa beneficiaria del programa PASE-U en los corregimientos de Dominical, Santa Cruz y Caisán, del distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, que debido a las fuertes lluvias registradas, se ha reprogramado la fecha de pago en los centros correspondientes.

Según detalló la entidad, los pagos se realizarán el lunes 27 de octubre, en el Centro de Pago C.E.B.G. Caisán Fuertes Caminos, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

IFARHU detalla los centros educativos afectados por reprogramación

Esta reprogramación aplica a los siguientes centros educativos:

-Escuela Alto Bonito

-Escuela Santa Cruz

-Escuela Caña Blanca Arriba

-Escuela Alto La Mina

-Centro Educativo Básico General Caisán Fuertes Caminos

-Escuela Dominical

-Escuela Baitún Arriba

-Escuela Cerro Paja

-Escuela Casián Arriba

-Escuela Baitún Abajo

-Escuela BonitaEscuela Salitral

-Escuela Casián primavera

Para mayor información, los beneficiarios pueden consultar los centros y fechas exactas de pago del PASE-U ingresando a su página web oficial, donde se encuentran los detalles completos del calendario completo.

