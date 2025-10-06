  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

PASE-U: ¿por qué se han retrasado los pagos vía ACH?

Director del IFARHU, Carlos Godoy.
Director del IFARHU, Carlos Godoy. IFARHU
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/10/2025 18:57
El IFARHU mantiene el proceso del segundo pago del PASE-U en varias provincias y reitera el llamado a cumplir con los horarios y documentos establecidos.

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, informó que el retraso en los pagos del Programa de Asistencia Económica Universal (PASE-U) se debe principalmente a las huelgas magisteriales registradas hace algunos meses y a más de 61 mil inconsistencias detectadas en nombres y cédulas de los beneficiarios y acudientes.

Asimismo, explicó que los pagos del PASE-U se realizan de manera escalonada, y que aún no se ha podido efectuar el desembolso mediante ACH debido a que la institución depende de la asignación mensual de fondos.

El director señaló que el IFARHU se encuentra a la espera del presupuesto correspondiente al mes de octubre para completar los pagos a nivel nacional.

El IFARHU continúa con el cronograma de desembolsos del PASE-U en distintas provincias del país

El IFARHU ya ha realizado desembolsos del PASE-U en las provincias de Herrera y Los Santos, mientras que actualmente se efectúan en Colón, Tortí y Darién. La próxima semana, los pagos continuarán en Veraguas y Panamá Oeste.

La institución hizo un llamado a la población a mantenerse atenta al calendario oficial de pagos disponible en su página web, y a acudir a los centros correspondientes con los documentos requeridos, en las fechas y horarios establecidos, para evitar inconvenientes durante el proceso de cobro.

Lo Nuevo