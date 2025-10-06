PASE-U: ¿por qué se han retrasado los pagos vía ACH?

<b>El IFARHU ya ha realizado desembolsos del PASE-U en las provincias de Herrera y Los Santos</b>, mientras que actualmente se efectúan en Colón, Tortí y Darién. La próxima semana, los pagos continuarán en Veraguas y Panamá Oeste.La institución <b>hizo un llamado a la población a mantenerse atenta al calendario oficial de pagos disponible en su página web</b>, y a acudir a los centros correspondientes con los documentos requeridos, en las fechas y horarios establecidos, para evitar inconvenientes durante el proceso de cobro.