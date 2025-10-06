PASE-U: ¿por qué se han retrasado los pagos vía ACH?

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, informó que el retraso en los pagos del Programa de Asistencia Económica Universal (PASE-U) se debe principalmente a las huelgas magisteriales registradas hace algunos meses y a más de 61 mil inconsistencias detectadas en nombres y cédulas de los beneficiarios y acudientes.

Asimismo, explicó que los pagos del PASE-U se realizan de manera escalonada, y que aún no se ha podido efectuar el desembolso mediante ACH debido a que la institución depende de la asignación mensual de fondos.

El director señaló que el IFARHU se encuentra a la espera del presupuesto correspondiente al mes de octubre para completar los pagos a nivel nacional.