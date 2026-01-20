Por obras de la Línea 3 del Metro, inhabilitan parada frente a Plaza Xtra de Arraiján

El Metro de Panamá informó que la parada con dirección hacia La Chorrera, ubicada en Arraiján, fue reubicada de manera temporal debido al avance en la construcción de la estación Arraiján de la Línea 3.

Por motivos de seguridad, la actual parada situada frente a Plaza Xtra quedará fuera de servicio, ya que en esta zona se estarán ejecutando trabajos correspondientes a la obra de la estación.

La entidad detalló que la nueva parada estará ubicada a pocos metros de la anterior, después del intercambiador de la avenida Omar Torrijos. Los trabajos iniciaron el lunes 19 de enero y se extenderán por un período aproximado de cinco meses, con labores que se desarrollarán en jornada continua de 24 horas.

El Metro de Panamá agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró su compromiso de continuar avanzando en el desarrollo de la Línea 3 para mejorar el sistema de transporte público.