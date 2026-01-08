Préstamos educativos: Ifarhu recupera $956 mil tras moratoria

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó la recuperación de $956,143.29 en préstamos educativos en mora, tras la aplicación de la Moratoria de Créditos Educativos, vigente entre el 30 de junio y el 30 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la entidad, la medida permitió que 605 prestatarios con saldos vencidos se acogieran al proceso de regularización. De ese grupo, 437 personas resolvieron su situación por la vía administrativa, mientras que 168 prestatarios lo hicieron mediante procesos judiciales.

Ifarhu informó además que la moratoria contempló la exoneración de $1,011,163.58 en intereses, lo que representó un alivio económico para quienes cancelaron sus deudas o establecieron arreglos de pago con la institución.

La entidad destacó que estos resultados evidencian el impacto favorable de la moratoria, al promover el cumplimiento de las obligaciones crediticias, fortalecer la recuperación de fondos públicos y ofrecer a los prestatarios una oportunidad para ponerse al día con sus préstamos educativos.