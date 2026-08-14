  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Pronóstico del clima en Panamá: se esperan aguaceros este viernes 14 de agosto

Panamá tendrá un viernes lluvioso con aguaceros y tormentas eléctricas en la tarde.
Panamá tendrá un viernes lluvioso con aguaceros y tormentas eléctricas en la tarde. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/08/2026 10:53
El Imhpa prevé lluvias y tormentas eléctricas para este viernes en varias zonas del país este jueves 14 de agosto.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó para este viernes 14 de agosto condiciones lluviosas en el Caribe y aguaceros acompañados de tormentas eléctricas durante la tarde en distintos sectores del Pacífico.

En la vertiente del Caribe se espera cielo nublado durante toda la jornada, con lluvias variables y mayor frecuencia entre Colón y Bocas del Toro.

Para el Pacífico, la mañana se presentará parcialmente nublada y nublada en gran parte de la vertiente. Sin embargo, en sectores de la Cordillera Central, norte de Coclé y Panamá Oeste podrían registrarse lluvias esporádicas.

Durante la tarde, el IMHPA prevé aguaceros con actividad eléctrica en diferentes regiones del Pacífico. Para la noche, las lluvias se concentrarán principalmente en las costas de Chiriquí, el sur de Veraguas y áreas marítimas, mientras que en el resto de la vertiente predominarán condiciones nubladas con lluvias intermitentes.

Temperaturas de hasta 33 °C y radiación UV-B muy alta este viernes

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 28 °C y 29 °C en el Caribe y entre 29 °C y 33 °C en el Pacífico. En las zonas montañosas y la Cordillera Central se esperan temperaturas más frescas, entre 22 °C y 27 °C.

Asimismo, los índices de radiación UV-B se ubicarán entre niveles de riesgo moderado y muy alto, con valores de 7 a 10, por lo que se recomienda tomar medidas de protección frente a la exposición solar.

Lo Nuevo