Pronóstico del clima en Panamá: se esperan aguaceros este viernes 14 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó para este viernes 14 de agosto condiciones lluviosas en el Caribe y aguaceros acompañados de tormentas eléctricas durante la tarde en distintos sectores del Pacífico.

En la vertiente del Caribe se espera cielo nublado durante toda la jornada, con lluvias variables y mayor frecuencia entre Colón y Bocas del Toro.

Para el Pacífico, la mañana se presentará parcialmente nublada y nublada en gran parte de la vertiente. Sin embargo, en sectores de la Cordillera Central, norte de Coclé y Panamá Oeste podrían registrarse lluvias esporádicas.

Durante la tarde, el IMHPA prevé aguaceros con actividad eléctrica en diferentes regiones del Pacífico. Para la noche, las lluvias se concentrarán principalmente en las costas de Chiriquí, el sur de Veraguas y áreas marítimas, mientras que en el resto de la vertiente predominarán condiciones nubladas con lluvias intermitentes.